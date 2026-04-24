Detingut a Barcelona 'el lladre de Lego': 20 caixes robades i ordre d’allunyament de botigues de joguines

El sospitós revenia les joguines robades, valorades en 2.000 euros, a través d’una plataforma de segona mà

El sospitós detingut a la botiga de joguines / Mossos

Germán González

Barcelona

Hi ha delinqüents que construeixen la seva carrera criminal peça a peça, amb paciència i dedicació. És el que li va passar a un sospitós, de 47 anys, detingut per agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació del districte de Sant Martí acusat de cometre set furts en botigues de joguines.

El detingut va sostreure més d’una vintena de caixes de Lego, aquests jocs de peces de construcció modulars, valorades en prop de 2.000 euros. L’investigat, que acumula 16 detencions, revenia el material sostret a través de plataformes digitals o botigues de compravenda aprofitant que hi ha molts interessats a reproduir construccions en Lego a baix preu.

Els investigadors van recopilar una sèrie de denúncies per fets similars en botigues de joguines: cinc a Barcelona i una a Rubí (Vallès Occidental). Els Mossos remarquen que el sospitós va repetir en quatre ocasions en una mateixa botiga, situada al districte de Sant Martí.

El dia 16 d’abril, agents d’investigació i de seguretat ciutadana de paisà de Sant Martí van dur a terme un dispositiu a la botiga en qüestió i van interceptar l’investigat a la sortida de l’establiment amb dues caixes més, moment en què el van detenir. El van enxampar amb «les mans als Lego», in fraganti.

El detingut va passar a disposició judicial el dia 18 d’abril. Els Mossos de Sant Martí van sol·licitar a l’autoritat judicial una ordre d’allunyament respecte de botigues de joguines i el jutjat la va concedir. Durant sis mesos no s’hi pot acostar a menys de 500 metres. Sens dubte, s’ha quedat sense la peça final per a aquest puzle modular.

  1. Elena Bianca Ciobanu, la nota més alta del MIR, tria Dermatologia a l'Hospital Clínic: 'Soc romanesa i tinc 41 anys, el meu cas anima a trencar motlles
  2. Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
  3. El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
  4. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
  5. Aliança Catalana anuncia el seu candidat a Figueres
  6. Jaume Roures torna al negoci audiovisual i compra la productora de 'Crims'
  7. Figueres crea un centenar de places d'aparcament en dues zones de la ciutat
  8. Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026

VÍDEO | Alliberament d'un aufrany a Albanyà

Aquests són els autors que han venut més llibres per Sant Jordi 2026 a Catalunya

Aquests són els autors que han venut més llibres per Sant Jordi 2026 a Catalunya

En què consistirà això de la disciplina urbanística?

En què consistirà això de la disciplina urbanística?

L’Associació MIR Espanya demana la dimissió de Mónica García: "No es pot parlar d’excel·lència mentre es normalitza la precarietat"

L’Associació MIR Espanya demana la dimissió de Mónica García: "No es pot parlar d’excel·lència mentre es normalitza la precarietat"

Aquests són els 12 cims de l'Empordà i Girona que tothom hauria de pujar almenys un cop a la vida

Aquests són els 12 cims de l'Empordà i Girona que tothom hauria de pujar almenys un cop a la vida
