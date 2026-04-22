Dos anys i dos mesos de presó per a un entrenador de futbol que va demanar fotos despullades a les seves jugadores de 14 anys
L'acusat, que ha reconegut els fets, no ingressa ara per ara a la presó i haurà de participar en un programa de delictes sexuals
J. G. Albalat
Entrenava un equip de futbol femení del club Llerona (les Franqueses del Vallès, Vallès Oriental) en què jugaven adolescents de 14 anys. Aquest dimecres s'ha assegut en un altre banc, el dels acusats, a l'Audiència de Barcelona. La fiscalia li atribuïa els delictes de contacte amb menors de 16 anys per cometre actes de naturalesa sexual i d'utilització de menors per a l'elaboració de material pornogràfic. Després d'arribar a un acord amb l'acusació, l'imputat ha reconegut els fets i ha acceptat una pena total de dos anys i mig de presó, una multa de 1.200 euros, inhabilitació per exercir professió i ofici relacionat amb menors i el pagament d'una indemnització per a les quatre víctimes de 10.500 euros.
El tribunal ha suspès l'execució de la pena. És a dir, l'entrenador no ingressarà en un centre penitenciari si no delinqueix durant els quatre pròxims anys. Això sí, haurà de participar en un programa especial sobre delictes sexuals, a banda de la teràpia que està seguint. L'acusat ha entregat aquest mateix dimecres 8.000 euros per indemnitzar la víctima, per la qual cosa se li ha pogut aplicar l'atenuant de reparació del dany. Inicialment, la fiscalia reclamava per a ell un total de 20 anys de presó. Al final, ha estat condemnat a cinc mesos de presó per tres delictes i 11 mesos pel quart, i se li prohibeix acostar-se a les víctimes (tres d'elles jugadores i una quarta, de 16 anys, que l'ajudava en les tasques d'entrenament), així com la inhabilitació especial per a professió o ofici vinculats amb menors, segons detalla l'escrit de l'acusació pública.
L'acusat va entrenar l'equip femení del club esportiu en les temporades 2018-2019 i 2019-2020. Segons la fiscalia, l'imputat, "mogut per l'ànim de satisfer els seus desitjos libidinosos", va sol·licitar sovint fotos en què apareguessin despullades les jugadores i l'adolescent que compartia amb ell les tasques d'entrenament.
Peticions
Així, la fiscalia destaca que el desembre del 2019 va demanar a una de les víctimes, a través de l'aplicació de WhatsApp, imatges en què ella aparegués despullada o, com va dir ell: "La foto més sexi que tinguis". En aquest cas, la jove no li va arribar a enviar cap imatge. El mateix va fer l'imputat amb una altra adolescent, però en aquesta ocasió la noia li va enviar una foto en què es veia el tors superior despullat i una altra en què apareixia amb roba interior esportiva.
De la tercera víctima, l'acusat va aconseguir que li enviés també, mitjançant el mateix sistema, tres fotografies en què la menor apareixia amb roba interior mostrant els glutis o amb sostenidor, sense que se li veiés la cara. La mateixa petició, però de manera "insistent", va fer l'imputat a una quarta menor, que, al final, hi va accedir i li va remetre imatges amb roba interior o amb el tors superior despullat. En aquest cas, l'entrenador, "amb ànim de satisfer els seus desitjos libidinosos", va proposar a l'adolescent tenir una trobada sexual, arribant a dir-li: "Podem quedar al meu cotxe per al que sorgeixi". L'acusat no va poder aconseguir el seu propòsit. La situació, tanmateix, va provocar en ella "trastorns de la conducta alimentària", segons el relat de la Fiscalia de Barcelona.
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Un càmping de l'Empordà, escollit com el millor d'Espanya als ACSI Awards 2026
- VÍDEO | Un ibis migrador fa una aturada històrica a l'Alt quan la reintroducció tot just acaba d'arrencar
- Catalunya busca 30.000 joves per suplir la jubilació de funcionaris ‘boomers’: «En una empresa guanyaria més, però per conciliació i motivació prefereixo l’Administració»
- El Meteocat activa avisos per pluges torrencials i temps violent a l'Alt Empordà i adverteix de possibles inundacions
- M'han robat a la zona de rentat de cotxes de l'Elefant Blau de Figueres a plena llum del sol
- Pat Ubach: 'Portava anys dient a les meves filles que han d'aconseguir els seus somnis i jo no ho estava intentant, fins ara
- Maria Àngels Giralt, venedora de l'ONCE: 'La renovada pujada del Castell de Figueres durà sort