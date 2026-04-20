Successos
Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics
La Fiscalia l’acusa d’haver manipulat documents sanitaris en diversos casos per obtenir pensions d’incapacitat indegudes per valor de més de 361.000 euros
Eduard Font Badia
La Fiscalia sol·licita sis anys de presó i una multa superior als 2,1 milions d’euros per a un advocat acusat d’haver impulsat una trama de falsificació d’informes mèdics entre Manresa i Berga amb l’objectiu d’obtenir pensions d’incapacitat de manera fraudulenta. El cas, que arriba aquest matí a judici a l’Audiència Provincial, situa el focus en una operativa que hauria tingut com a escenari principal els jutjats socials de Manresa i centres sanitaris de referència a Berga.
Segons l’escrit d’acusació, el lletrat hauria manipulat documents mèdics procedents de l’Hospital Sant Bernabé de Berga i de la clínica Sant Josep de Manresa, alterant diagnòstics, dates o signatures per reforçar demandes d’incapacitat en almenys setze procediments judicials tramitats a Manresa. Aquestes pràctiques, sosté el Ministeri fiscal, haurien permès obtenir resolucions favorables en diversos casos i generar un perjudici econòmic a la Seguretat Social de més de 361.000 euros. La Fiscalia descriu una actuació continuada en almenys setze procediments tramitats davant el Jutjat Social número 1 de Manresa. En tots ells, l’advocat actuava com a representant de treballadors que sol·licitaven el reconeixement d’una incapacitat permanent.
Els fets es consideren constitutius de diversos delictes continuats, entre ells falsedat documental, estafa processal i frau a la Seguretat Social, en un esquema que connecta directament l’activitat professional a Manresa amb la manipulació de proves mèdiques originades a Berga. La Fiscalia també reclama la devolució íntegra de les prestacions percebudes indegudament, així com la inhabilitació per accedir a ajuts públics.El judici es farà des d'aquest dilluns i fins dijous a la secció 21a de l'Audiència.
