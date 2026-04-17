El jutjat posa en llibertat un home en cadira de rodes que va matar un lladre que va intentar robar-li
Després de la seva detenció, Pepe va romandre un parell de dies en dependències policials abans que el jutjat decretés el seu ingrés a presó provisional
El cas va fer la volta al país i els veïns del seu barri van sortir al carrer per protestar contra la detenció
Xavi Espinosa
Pepe, l'home que va matar el lladre que li volia robar una cadena del coll, ha quedat en llibertat provisional. Així ho ha acordat un jutjat després de la vista celebrada aquest dijous al matí per revisar el seu ingrés a la presó, decretat el 7 d'abril.
Els fets van ocórrer al barri barceloní del Bon Pastor. Els Mossos d'Esquadra van detenir Pepe, de 66 anys, amb mobilitat reduïda, acusat d'un homicidi ocorregut durant un intent de robatori. El succés va generar una gran atenció a la zona per les circumstàncies en què es va produir. Després de la seva detenció, l'home va romandre un parell de dies en dependències policials abans que el jutjat decidís el seu ingrés a presó provisional. La decisió es va prendre a petició de la Fiscalia, en el marc d'una causa oberta per un presumpte delicte d'homicidi.
En llibertat pel seu estat de salut
Aquest dijous es va celebrar una nova compareixença judicial en què es va revisar la seva situació. Després de la vista, el jutge va acordar deixar-lo en llibertat provisional a causa del seu estat de salut, segons ha informat el seu entorn familiar.
La Fiscalia havia plantejat inicialment el seu ingrés a la presó, tot i que posteriorment va proposar que la mesura cautelar fos substituïda per arrest domiciliari amb control telemàtic i limitacions de moviment per motius mèdics.
L'informe forense va tenir un paper rellevant en el canvi de criteri del Ministeri Públic, ja que recull malalties cròniques importants i adverteix del risc d'empitjorament físic i mental si roman en un entorn penitenciari.
Malgrat la modificació de la seva postura respecte de la mesura cautelar, la Fiscalia manté que hi ha indicis suficients per continuar la investigació pel presumpte delicte d'homicidi, que continua oberta.
Un altre robatori
El jutge, tanmateix, no va acceptar la proposta d'arrest domiciliari amb vigilància electrònica i va optar per la posada en llibertat provisional de l'investigat, que continua a l'espera de l'evolució del procediment judicial.
Els fets van passar quan un jove de 18 anys va intentar robar una cadena a l'home en ple carrer. En aquest context es va produir un forcejament que va acabar amb la mort del presumpte lladre, fet que va donar lloc a la posterior detenció del veí del Bon Pastor.
