Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Montse PascualAnna Maria DalíCèlia GarbíCarles LloberasEl "Casillas altempordanès"
instagramlinkedin

Successos

Tres afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa

Una persona estat traslladada a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa a causa de l'incident

La barreja de dues substàncies incompatibles ha provocat la deflagració, que és contaminant, tot i que els efectes han quedat limitats a la zona de l’incident

Mireia Arso

Eduard Font Badia | Andrea Izquierdo

Manresa

Una explosió ha obligat a evacuar l'edifici del centre tecnològic Eurecat de Manresa, a la plaça de la Ciència. Els serveis d'emergències han rebut un avís a les 11.43 hores per una deflagració en un laboratori químic, que ha deixat tres persones afectades. Dues han estat donades d’alta al mateix lloc dels fets, mentre que una tercera ha hagut de ser traslladada pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic menys greu.

Treballadors a les portes d'Eurecat Manresa / Mireia Arso

Les primeres informacions apunten que l'incident s'ha produït per la barreja de substàncies incompatibles. Segons han confirmat els Bombers, la reacció és contaminant, però ha quedat localitzada i no es propaga per l’aire. Per aquest motiu, els Bombers hi han desplegat sis dotacions, una de les quals del grup de Risc Químic i personal del Grup d'Intervencions en Riscos Tecnològics (GRIT), que ha activat el protocol de seguretat per a accidents d'aquest tipus.

Sense poder tornar a la feina

De moment, els treballadors, que s'han evacuat en una primera instància, han pogut tornar momentàniament en petits grups per recollir les seves pertinences. Es desconeix si durant la jornada d'avui podran reprendre l'activitat.

Notícies relacionades

Pel que fa als danys materials, l’explosió, que s’ha produït al segon pis de l’edifici, ha causat danys en un envà i al sostre. A poca distància hi havia un dipòsit d’hidrogen que, afortunadament, no s’ha vist afectat. En qualsevol cas, no s’han registrat danys estructurals.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
  2. Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
  3. El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
  4. La història de Joan Vinyes, el capellà de l'Escala que va penjar els hàbits per amor en plena postguerra
  5. Rafa Domínguez, jubilat: 'D'una pensió de 740 euros me n'han tret 81 de cop
  6. Dones al mar del Cap de Creus: Elena Manera i Pat Bros expliquen la seva lluita al timó d'un ofici en perill d'extinció
  7. Guadalupe, restauradora de mobles antics: 'Les deixalles d'alguns són els meus tresors
  8. Mossegades, esgarrapades, coces, banyades, estrès... els veterinaris volen ser declarats una professió de risc

Els resultats aliens condemnen el Roses i el Bàsquet Vilafant a un descens gairebé confirmat

Maltractada, amb cinc filles i a 24 hores de quedar-se al carrer: «La meva única opció és un pis social»

Arriba a Espanya "Apretude", l'injectable "anti-VIH" que s'administra cada dos mesos com a alternativa a la pastilla diària

Treure diners del caixer no té un límit legal, però Hisenda sí que vigila determinades quantitats

Confirmat per un tribunal: Hisenda retorna més de 7.000 euros a un pensionista per aquest motiu

L'avís d'un advocat: "Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat"

'Està passant' treu punta a TV3 de l'ordre de detenció contra l'empordanès Jair Domínguez

