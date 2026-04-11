Mor la conductora d’un turisme en un xoc frontal amb un camió a l’N-260 a Maià de Montcal

La dona, de 54 anys, era veïna de Castellfollit de la Roca

El turisme implicat en el xoc mortal a la Garrotxa / Cedida a l'ACN

Núria León / Redacció

Girona

Mor la conductora d'un turisme en un accident divendres a la tarda al punt quilomètric 60,6 de l’N-260 a Maià de Montcal. El Servei Català de Trànsit ha informat que el xoc es va produïr a les 17.12 h, en sentit Figueres.

Per causes que encara s’estan investigant, es va produir una col·lisió frontal entre turisme i un camió. A conseqüència de l’accident, la conductora del turisme i única ocupant del vehicle va ser traslladada en helicòpter en estat crític a l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, on posteriorment va morir. Es tracta d’una dona de 54 anys, S.M.M., veïna de Castellfollit de la Roca. El conductor del camió va ser atès en estat lleu pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Arran del sinistre, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, un helicòpter medicalitzat, dues unitats del SEM i sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van estabilitzar el camió que va quedar bolcat i van aturar una fuita de gasoil del vehicle pesant.

Quant a l’afectació viària, ara la via es troba tallada per retirar el camió bolcat.

Amb aquesta víctima, són 24 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes (dades provisionals)

