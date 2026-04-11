Detenen un home per agredir a l'alcalde de Torrebesses

Els agents l'han detingut per atemptat a l'autoritat, amenaces i lesions

Darrere l'agressió hi hauria la rescissió del contracte del bar del casal social

Unes manilles dels Mossos d'Esquadra / Arxiu

Torrebesses

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres un home per agredir a l'alcalde de Torrebesses (Segrià), Mario Urrea, segons ha publicat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els fets van passar cap a dos quarts d'onze del matí quan el primer edil va comunicar la rescissió del contracte de concessió del bar del casal social.

Mentre que la responsable del local no volia signar la notificació, el detingut va amenaçar i colpejar l'alcalde provocant-li ferides lleus. Els agents van detenir l'home per atemptat a l'autoritat, amenaces i lesions.

