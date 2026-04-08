Successos
Un home cau per una finestra a Manresa després d'una discussió a la llar
Els Mossos investiguen els fets, però parteixen de la hipòtesi d'una caiguda voluntària
Eduard Font Badia
Els Mossos d'Esquadra investiguen la caiguda d'un home des d'un segon pis a Manresa. Segons han explicat a Regió7 -diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ- fonts de la policia catalana, aproximadament a les 23.30 hores d'aquest passat dimarts es va donar l'avís que al carrer Montserrat de Manresa hi havia una persona a terra amb evidents mostres de dolor, crits i fractures importants a les extremitats inferiors.
Quan els agents van arribar al lloc dels fets, on ja hi havia efectius de la Policia Local de Manresa, van comprovar que tot apuntava al fet que l'home s'havia precipitat des del segon pis de l'edifici. Segons les primeres informacions recollides pels agents, en aquell pis s'hi estava produint una discussió entre dues persones, que eren exparella i, poc després, l'home va sortir per la finestra i es va llençar al buit.
Inicialment, aquesta és la hipòtesi amb la qual treballen els investigadors, malgrat que van interrogar l'exparella del ferit, que es troba ingressat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa sense que es temi per la seva vida.
