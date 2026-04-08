Blanes
Enxampen un home amagat en un túnel després de robar cable de coure en una empresa de la Costa Brava
El detingut hauria sostret cables en dues ocasions, fet que va provocar una aturada de quatre dies en la producció
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per sostreure en dues ocasions cable de coure en una empresa de Blanes, a la Selva. Els fets es remunten a aquest dilluns cap a dos quarts de tres de la tarda quan la policia va rebre l'avís que s'estava produint un robatori amb força a l'empresa. En arribar i fer les comprovacions a la zona on s'havia activat l'alarma, un túnel que connecta amb gran part de la nau, van trobar una planxa metàl·lica mal tancada amb les barres de ferro i unes brides d’acer que impedien obrir la tapa forçada. Al costat hi havia cablejat pelat apilonat i dos cadenats i un sistema de videovigilància trencats. Els mossos van trobar l'home amagat dins el túnel on hi havia els transformadors elèctrics.
L'home duia uns guants de treball posats, una llanterna de mà, una tipus frontal i un mesurador de corrent. Davant les evidències el van detenir per un delicte de robatori amb força.
El cablejat sostret en aquesta zona de transformadors va suposar una aturada en la producció de quatre dies amb la consegüent afectació econòmica.
El mateix dia, cap a les vuit del matí els mossos ja havien rebut un avís de robatori. En aquest cas, però, tot i que els policies van comprovar que s’havien sostret més de 500 metres de cable, no van localitzar als autors. Es dona la circumstància que aquesta empresa amb anterioritat havia patit altres robatoris de la mateixa tipologia.
