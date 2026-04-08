Successos
Detingut l'agressor de la pallissa a un menor de Sant Joan de Vilatorrada
Víctima i agressor es coneixien i havien tingut disputes prèvies, segons els Mossos
Eduard Font Badia
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest migdia el presumpte autor de l’agressió a un menor a Sant Joan de Vilatorrada. Finalment, arran de la denúncia presentada ahir per la víctima, els agents han pogut comprovar ara que els fets, que es van enregistrar en vídeo, van tenir lloc el passat 3 d’abril, pels volts de les vuit del vespre.
Inicialment, s'havia dit que va ser el diumenge, i finalment va ser el divendres passat. Segons la policia catalana, l'agressió no va ser fortuïta, sinó que els implicats ja es coneixien prèviament i ja hi havia conflictes anteriors entre ells. Aprofitant l'agressió, el detingut li hauria sostret diners a la víctima. La detenció ha tingut lloc a Sant Fruitós de Bages aquest migdia.
Ara, la policia té un termini de 24 hores màxim per a tenir el menor detingut. L'acusat, que té entre 14 i 15 anys, ja és penalment responsable dels fets dels quals se l'acusa, però tot i això, des del moment de la detenció els agents han hagut d'informar els pares (en aquest cas, la mare) del menor i la Fiscalia de Menors, que és la que en darrera instància decidirà si el jove pot ser interrogat per la policia, o, en canvi, ha de passar immediatament a la seva disposició, per fer la pròpia fiscalia la instrucció del cas. Aquesta decisió s'ha de prendre en les pròximes hores. Un cop a Fiscalia, aquesta té fins a 48 hores des de la detenció per decidir què fer.
Els Mossos també segueixen investigant el grau d'implicació de la resta de menors presents en el moment de l'agressió.
