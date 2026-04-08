A Besiers
Batalla judicial a Occitània per un gat que defecava al jardí del veí
El tribunal ha condemnat la propietària a indemnitzar el denunciant, però té en compte la dificultat d’impedir els moviments de l’animal i el seu benestar
La justícia francesa ha resolt un llarg conflicte veïnal a Besiers, Occitània, pel comportament d’un gat anomenat Rémi, acusat d’entrar de manera reiterada al jardí del veí i de causar-hi molèsties. El tribunal ha condemnat la seva propietària a pagar 100 euros d’indemnització, però ha rebaixat notablement la sanció inicial en considerar també el benestar animal.
El cas afecta un gat resident a Agde que, segons la denúncia, accedia sovint a la finca del veí, on feia les seves necessitats, segons informa el diari L'Indépendant. A més, l’animal també va ser acusat d’haver orinat sobre un nòrdic dins de l’habitatge, uns fets que van acabar desencadenant una batalla judicial entre les dues parts.
El veí denunciant, un home jubilat, feia anys que mantenia obert un procediment contra la propietària de l’animal. El conflicte s’havia allargat fins al punt de convertir-se en un autèntic serial judicial. El juliol del 2024, la mestressa del gat va ser citada davant del tribunal civil de Besiers.
El 17 de gener del 2025, la propietària va ser condemnada en una primera resolució a pagar 450 euros per danys i perjudicis, a evitar noves intrusions del gat sota amenaça d’una multa coercitiva de 30 euros per dia de retard i a abonar 800 euros de costes judicials. Malgrat això, l’animal va continuar entrant a la finca veïna.
Fotografies: una prova clau
Sis mesos després, el denunciant va reclamar l’execució de la sanció aportant fotografies del gat dins de la seva propietat. No obstant això, el jutge va considerar que no sempre es podia acreditar amb certesa que fos Rémi i va apuntar que també podia tractar-se d’altres gats. Segons la resolució, l’animal només va poder ser identificat clarament durant dotze dies.
El tribunal també va valorar la dificultat de controlar els moviments d’un gat, ja que es tracta d’un comportament "inherent" a la seva naturalesa. Amb aquest argument, la justícia de Besiers va decidir aquest dimarts 7 d’abril limitar la indemnització a 100 euros, en una resolució que incorpora expressament la consideració del benestar animal.
Tot i la rebaixa de la sanció, la sentència manté que la propietària de Rémi continua obligada a fer cessar la intrusió del gat a la finca del veí.
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
- Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
- Polèmica a 'MasterChef': una concursant gironina d'origen musulmà es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió
- Sílvia Soler: 'Amb el pas del temps, la nostàlgia es va transformant en una cosa gairebé agradable
- L'Ajuntament de Figueres torna a tancar el carrer Lasauca per obligar a recol·locar el paviment de llambordes
- Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de fins a 700 dies en les baixes laborals: 'Només som 470 a tot Espanya
- Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7