A Sant Joan de Vilatorrada
Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat
Les imatges, que han arribat a milers de persones, mostren com un noi deixa estès al terra la víctima mentre els seus companys els observen i graven les puntades de peu amb un mòbil
R. Tortosa
Una brutal agressió a un menor d'edat comesa per un altre noi mentre un grup observa la pallissa i l'enregistra amb un telèfon mòbil ha commocionat el municipi on estudien els implicats, Sant Joan de Vilatorrada, i tota Catalunya.
El material ha estat distribuït entre milers de ciutadans a través de xats de WhatsApp i fins i tot ha arribat a les xarxes socials digitals. Els comentaris de repulsa per l'atac són tan abundants com la sorpresa per un incident de màxima violència entre alumnes.
Les imatges mostren l'arribada de dos menors al lloc dels fets, un carrer de Sant Joan, en el moment previ a l'episodi, a plena llum del dia. Seguidament, s'hi pot veure i escoltar l'agressor amenaçant el damnificat mentre dos companys més els miren a curta distància.
I, a continuació, l'atacant comença a donar puntades de peu a la víctima, amb molta força i a diferents parts del cos. L'alumne maltractat acaba estès a terra, immòbil. Els testimonis no l'ajuden. De fet, mantenen l'enregistrament. Només el soroll dels impactes de la sabatilla dreta del jove contra el cos del perjudicat trenca el silenci ambiental.
Després d'uns segons, l'agressor s'atura. Malgrat que, en primera instància, sembla que abandonarà l'indret, l'atacant encara torna fins on s'ha quedat el noi que ha rebut els cops i el mou amb menyspreu. La duresa del vídeo no ha impedit que hagi estat difós a gran escala. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas.
