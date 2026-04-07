Deixa el cotxe mal aparcat i acaba detingut per portar droga
La Policia Local de Martorell va detenir l'home per un delicte conra la salut pública per portar 100 grams d'haixix
Eduard Font Badia
La Policia Local de Martorell ha acabat detenint un home per un delicte contra la salut pública, gràcies al fet que es va posar nerviós quan se li van dirigir per demanar-li pel cotxe, que estava mal aparcat. La patrulla de la unitat canina de la policia local va localitzar un vehicle estacionat il·legalment damunt de la vorera a la cantonada dels carrers Piera i Avinguda Pau Claris de Martorell.
Quan estaven identificant el vehicle, en aquell moment es va apropar el propietari amb una actitud excessivament nerviosa, fet que va aixecar sospites. Els agents van procedir a la seva identificació i registre, localitzant una peça aparentment d’haixix de 100 grams. Per aquest motiu es va procedir a la detenció per un delicte contra la salut pública.
