Deixa el cotxe mal aparcat i acaba detingut per portar droga

La Policia Local de Martorell va detenir l'home per un delicte conra la salut pública per portar 100 grams d'haixix

Moment que la Policia Local deté l'home per un delicte contra la salut pública

Moment que la Policia Local deté l'home per un delicte contra la salut pública / Policia Local de Martorell

Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local de Martorell ha acabat detenint un home per un delicte contra la salut pública, gràcies al fet que es va posar nerviós quan se li van dirigir per demanar-li pel cotxe, que estava mal aparcat. La patrulla de la unitat canina de la policia local va localitzar un vehicle estacionat il·legalment damunt de la vorera a la cantonada dels carrers Piera i Avinguda Pau Claris de Martorell.

Quan estaven identificant el vehicle, en aquell moment es va apropar el propietari amb una actitud excessivament nerviosa, fet que va aixecar sospites. Els agents van procedir a la seva identificació i registre, localitzant una peça aparentment d’haixix de 100 grams. Per aquest motiu es va procedir a la detenció per un delicte contra la salut pública. 

La fiscalia, a favor que puguin recórrer una eutanàsia familiars amb un fort vincle afectiu

La fiscalia, a favor que puguin recórrer una eutanàsia familiars amb un fort vincle afectiu

L'enduriment del padró a Figueres, el cavall de batalla de Masquef a les portes de les eleccions de 2027: "Complim amb la legalitat"

L'enduriment del padró a Figueres, el cavall de batalla de Masquef a les portes de les eleccions de 2027: "Complim amb la legalitat"

Trump escala les seves amenaces a l’Iran si no accepta un acord: "Aquesta nit morirà tota una civilització, per no tornar mai més"

Trump escala les seves amenaces a l’Iran si no accepta un acord: "Aquesta nit morirà tota una civilització, per no tornar mai més"

Un mort i diversos ferits després que un tren d’alta velocitat xoqués amb un camió militar a França

Un mort i diversos ferits després que un tren d’alta velocitat xoqués amb un camió militar a França

Lluís Bosch retorna per Sant Jordi amb el poemari 'El vol de les ombres'

Lluís Bosch retorna per Sant Jordi amb el poemari 'El vol de les ombres'

Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7

Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7

Polèmica a 'MasterChef': una concursant gironina d'origen musulmà es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió

Polèmica a 'MasterChef': una concursant gironina d'origen musulmà es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió

Reconduir l'atractiu de les estrelles Michelin en vocació a la cuina: "Tothom vol ser com els Roca"

Reconduir l'atractiu de les estrelles Michelin en vocació a la cuina: "Tothom vol ser com els Roca"
