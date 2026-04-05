La Policia sorprèn dos germans violant una dona en un cotxe abandonat a València

Els agressors van intentar fer creure que la víctima era la parella d’un d’ells.

El vehicle abandonat en el qual es va produir la violació de la dona. / Teresa Domínguez

EFE

València

La Policia Nacional ha detingut a València dos germans de 56 i 71 anys que presumptament estaven violant una dona dins d’un cotxe en un descampat al barri de Malilla.

La Policia va ser alertada a les 23.30 hores de dijous passat arran de la trucada d’un ciutadà que passejava i va veure que dins d’un vehicle situat a l’altura del número 89 del carrer de Juan Ramón Jiménez de València s’hi estava produint una agressió sexual.

Quan els agents van arribar al lloc, van trobar un dels homes violant la dona al cotxe, a l’interior del qual també hi havia el segon, per la qual cosa van detenir tots dos acusats d’un delicte d’agressió sexual, i la dona va ser traslladada a un centre hospitalari.

Les diligències seran entregades a la secció de Violència sobre la Dona del tribunal d’instància de València plaça 1, en funcions de guàrdia, segons les mateixes fonts.

Notícies relacionades

La informació l’ha avançada Levante-EMV, que assenyala que la dona estava inconscient quan es va produir l’agressió sexual al vehicle que els germans utilitzen per dormir. Tots dos van intentar fer creure que la víctima era la parella d’un d’ells.

