Escassetat per Pasqua

Preocupació a Nestlé per les 12 tones de xocolates KitKat robades: "Ens estem coordinant amb la policia"

El camió està desaparegut des de dissabte: va sortir d’Itàlia i es dirigia a Polònia

Una xocolatina Kitkat de Nestlé.

Una xocolatina Kitkat de Nestlé. / FABRICE COFFRINI

Redacció

Redacció

El gegant alimentari suís Nestlé va confirmar aquest diumenge el robatori d’un enorme carregament de barretes de xocolata KitKat. Un camió que transportava "413.793 unitats de la seva nova gamma" va desaparèixer mentre viatjava entre centres de producció i distribució, amb un pes de 12 tones.

L’empresa va advertir que això podria provocar escassetat a les botigues just abans de Setmana Santa, una festivitat en què la xocolata és la gran protagonista a molts països d’Europa, i va lamentar que els consumidors "podrien tenir dificultats per trobar les seves xocolates preferides abans de Pasqua". L’empresa ja va tirar d’humor aquest diumenge en afirmar que, tot i que "sempre animem la gent a fer una pausa amb KitKat", en aquest cas "s’han pres el missatge massa literalment i s’han 'agafat un descans' amb més de 12 tones de la nostra xocolata".

Sense rastre del camió

El camió robat havia sortit del centre d’Itàlia i es dirigia a Polònia, amb la missió de distribuir les barretes als països al llarg del trajecte. KitKat no va especificar on va desaparèixer exactament la mercaderia, però ha confirmat aquest dimarts que el vehicle i el seu contingut continuen sense aparèixer.

Fins ara se sabia que "les investigacions continuen en estreta col·laboració amb les autoritats locals i els socis de la cadena de subministrament", però aquest dimarts han explicat a la xarxa social 'X' que "ens estem coordinant amb la policia i els nostres col·laboradors per localitzar aquests KitKats desapareguts".

Notícies relacionades

KitKat va advertir que les barretes de xocolata robades "podrien entrar en canals de venda no oficials als mercats europeus". I va assenyalar que és possible rastrejar els productes robats escanejant els codis de lot únics que es troben a cada barreta. "Si es troba una coincidència, el sistema proporcionarà instruccions clares sobre com alertar KitKat, que després compartirà les proves de manera adequada", va indicar.

  1. Joan Puigcercós, exlíder d'ERC: 'Serem independents abans de tenir el concert econòmic
  2. Evacuen vint menors i quatre monitors d'un esplai afectats pel fort vent a Garbet
  3. Laura Ferràndez, enginyera química: 'L'aigua de l'aixeta passa més controls de qualitat del que sovint pensem
  4. Figueres supera oficialment els 50.000 habitants i entra en una nova etapa de gestió municipal
  5. Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
  6. Empuriabrava: la urbanització que va importar el model de les marines nord-americanes a la Mediterrània
  7. ERC reclama acabar amb el 'monocultiu comercial' a Figueres per 'salvar el centre' de la ciutat
  8. Ian, el menor de tres anys que lluita contra una de les mutacions genètiques més rares del món: 'Una entre un milió

Preocupació a Nestlé per les 12 tones de xocolates KitKat robades: "Ens estem coordinant amb la policia"

Preocupació a Nestlé per les 12 tones de xocolates KitKat robades: "Ens estem coordinant amb la policia"

Els salaris a Espanya pugen menys que a la UE, malgrat que és la gran economia que més creix

Els salaris a Espanya pugen menys que a la UE, malgrat que és la gran economia que més creix

Advocats Cristians denuncia la metgessa que va tramitar l’eutanàsia de Noelia per ser coordinadora de trasplantaments

Advocats Cristians denuncia la metgessa que va tramitar l’eutanàsia de Noelia per ser coordinadora de trasplantaments

Detinguts dos 'teloners' per marcar camions per robar a l’AP-7

Detinguts dos 'teloners' per marcar camions per robar a l’AP-7

Tarragona i Lleida tindran el Codi Ictus durant les 24 hores tot l’any a partir del 2027

Tarragona i Lleida tindran el Codi Ictus durant les 24 hores tot l’any a partir del 2027

El Govern aprova la creació de l’Observatori per a la Prevenció del Suïcidi per donar resposta a un dels grans reptes en salut pública

El Govern aprova la creació de l’Observatori per a la Prevenció del Suïcidi per donar resposta a un dels grans reptes en salut pública

Coia Valls torna a Figueres per presentar 'El somni de Gaudí', la seva nova novel·la

Coia Valls torna a Figueres per presentar 'El somni de Gaudí', la seva nova novel·la
