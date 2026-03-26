Successos
Un mosso trenca l'aparador de la botiga històrica amb més mala sort de Barcelona durant una detenció
El mag Pere Rafart relata a les xarxes l'escena i denuncia que porta tres aparadors trencats en l'últim any a la seva botiga, el Rei de la Màgia
David Bricollé
El reconegut mag solsonenc Pere Rafart ha viscut un episodi singular a la botiga que regenta a Barcelona, El Rei de la Màgia. Un fet que ell mateix ha explicat a través del seu compte personal a la xarxa X, en part per posar de manifest la situació que viu en aquest establiment situat a Ciutat Vella. Rafart comença el seu fil a X amb una pregunta: "Mai endevinaríeu qui ens ha rebentat el vidre de l'aparador d'El rei de la màgia avui al migdia?". Aparador del qual mostra la imatge de com ha quedat, amb els vidres trencats.
I ho explica: "Resulta que uns mossos de paisà estaven intentant detenir un sospitós habitual. Un dels mossos va ensopegar i es va menjar el vidre amb patates".
En relatar aquesta escena, el mag fa broma: "Humor britànic en directe avui al carrer Princesa". Però, darrere de l'humor, llança una reflexió final, un cert crit de desesperació: "Tres aparadors rebentats aquest últim any…". I conclou: "I, per acabar, al pròxim tertulià de ràdio que digui que la delinqüència són percepcions, el convido a venir a passejar pel centre".
No obstant això, aclareix i agraeix que la reparació del vidre trencat ja està solucionada i que l'ha realitzat el mateix agent dels Mossos.
El mateix Rafart va publicar fa menys de mig any un altre missatge de denúncia a la mateixa xarxa per l'enèsima pintada que havien trobat a la històrica façana de la botiga, la més antiga del món dedicada a la màgia.
Amb 144 anys d'història, El Rei de la Màgia forma part del Catàleg del patrimoni arquitectònic, històric-artístic i paisatgístic dels establiments emblemàtics de Barcelona, dins de la categoria E2, que reconeix els comerços d'especial interès.
