A l'Aragó
Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per "conduir sense la diligència necessària": "Em vaig sentir molt indefens"
La víctima d'aquest succés assegura que portava la bicicleta amb precaució i va intentar reclamar a l'empresa del Bizi per la caiguda, però els agents van acabar multant-lo a ell. "No és pels diners, és que és injust", denuncia
Iván Trigo
Hi ha dies en què res té sentit i aquesta història ho demostra. Juan (nom fictici) és un veí de Saragossa. El passat 6 de març va agafar una bici a l'estació situada al carrer Vaporetto, a Parque Venecia. Al cap de poc d'iniciar el seu trajecte, la roda va relliscar, ell va caure i es va colpejar la cara contra el terra, trencant-se una dent. Més tard sabria, a més, que també s'havia fracturat el canell. En el moment del cop, el va assistir un home, que va trucar a la policia. Els agents hi van acudir i l'accidentat va sol·licitar que aixequessin un atestat per poder reclamar a l'empresa gestora del Bizi. Quina va ser la seva sorpresa quan, 12 dies després, li va arribar a casa una denúncia per "conduir sense la diligència i precaució necessàries", tot i que cap agent, almenys que ell sabés, va veure la seva caiguda.
"Fins aquell dia havia agafat una bici nou vegades, però per anar a treballar és la millor opció. En autobús, des de Parque Venecia fins a Montecanal, trigo més d'una hora i en bicicleta 25 minuts o mitja hora. Aquell dia havia plogut i el terra estava mullat, així que com que havia llegit que s'havien produït caigudes vaig mirar bé que la bici tingués dibuix a les rodes. En tenia bastants per triar", explica. Però no va ser suficient.
Els fets
Ja en marxa, va agafar el carril bici i va baixar per l'avinguda Tiziano. Abans d'arribar a la cruïlla amb el tercer cinturó, va frenar "amb anticipació i amb molta precaució sabent que el terra estava humit i que aquestes bicis rellisquen molt. Estant gairebé aturat, ja que havia de fer un gir de 90º, vaig moure el manillar una mica per fer la corba. En aquell moment la roda davantera va lliscar com si estigués sobre gel, fent-me caure de cara sobre el paviment i trencant-me una dent", explica. Després de ser assistit per un ciutadà, que no va veure la caiguda, només quan ja era a terra, i pels agents que van aixecar l'atestat, Juan va acudir al seu lloc de treball. Així i tot, després va acudir a la MAZ, en ser un accident laboral in itinere, amb dolor d'esquena i al canell, que resulta que portava fracturat i que, des de llavors, porta enguixat. A més, des de llavors està de baixa. "Gràcies al casc que portava no em vaig produir més lesions", assegura.
Convençut que la caiguda no havia estat producte de la seva torpesa ni de la seva mala conducció, Juan va decidir comunicar l'accident a Serveo, l'empresa que gestiona el Bizi Zaragoza. El dia 11 de març els va enviar un part d'accident i va quedar a l'espera d'una resposta.
36 euros
Van passar els dies i el 18 de març van trucar a la porta de casa seva. Eren els agents que havien aixecat l'atestat: li anaven a lliurar una multa de 36 euros, 18 per pagament immediat, per "conduir sense la diligència i precaució necessàries per evitar qualsevol dany o perill propi o aliè, especialment aquells més vulnerables". A la denúncia també consta que almenys un agent va ser testimoni dels fets, tot i que Juan assegura que ningú el va veure. "Em van denunciar basant-se en el que jo els havia explicat. No m'ho podia creure. Em vaig quedar amb una cara... em vaig sentir molt indefens. No és pels diners, és perquè és injust", relata.
En rebre la denúncia va decidir al·legar: "Considero injusta (la sanció) perquè en el moment de l'accident no hi havia cap agent que en fos testimoni, i que la denúncia es basa en les meves declaracions a l'atestat, en el qual, en cap moment dic res que pugui fer pensar en cap negligència meva, sinó tot el contrari. Faig constar que portava casc de protecció i circulava amb precaució sabent del perill d'aquestes bicicletes amb el terra mullat. L'atestat era perquè, com que havia patit danys personals, el pogués adjuntar al part d'accident de la companyia concessionària del servei Bizi i per a qualsevol circumstància en què se'm pogués requerir", resa el text.
Ara està a l'espera de la resposta, però, a causa del seu enuig, ha decidit apuntar-se a la plataforma d'afectats per caigudes del Bizi, una agrupació de víctimes des de la qual asseguren que no tenen constància de cap cas similar. "No sé si això forma part d'alguna estratègia per intimidar la població, però l'únic que han fet és provocar la meva ira", relata Juan.
