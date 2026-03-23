Futbol
Un partit de futbol marcat per la tensió acaba amb violència: "Us apunyalarem, sortiu ja"
El derbi entre l'Águilas i l'UCAM Múrcia va deixar una imatge intolerable al final del partit
Ricardo Castelló
La imatge que es va viure a El Rubial va ser lamentable. L'UCAM Múrcia va sortir victoriós del derbi davant l'Águilas després d'imposar-se per 1-2 en un partit que va tenir de tot. Amb aquests tres punts, l'equip de Germán Crespo es va situar a dos punts del líder, el Xerez Club Deportivo, i va frenar en sec el conjunt d'Adrián Hernández, tot i que també es troba a dos punts del primer.
El partit va estar ple de tensió i el col·legiat Nil Cubas Torras va tenir molta feina, ja que va expulsar Jorge Cosme, Adrián Hernández i Antonio Sánchez, per part de l'Águilas, i Marcial, preparador físic, i Mizzian, de l'UCAM Múrcia.
Després que l'àrbitre balear xiulés el final del partit, es van viure diversos comportaments violents a El Rubial, especialment per part del conjunt local, fet que provocarà dures sancions per al club aguileño.
Tota la polèmica va començar al minut 15. "Després que l'UCAM marqués un gol, es llancen des de la grada local, identificats per les samarretes que duien, situada darrere de la banqueta visitant, una ampolla d'aigua plena en un terç, una moneda de 20 cèntims i una llauna de cervesa buida, sense arribar a impactar en ningú", recull l'acta.
Així mateix, reflecteix que "un cop finalitzat el partit, quan ens dirigíem als vestidors, l'entrenador de l'Águilas, Sr. Adrián Hernández Abenza, es va dirigir al meu AA1 i li va clavar una puntada de peu, colpejant-lo al bessó per l'esquena". Es va produir l'agressió, mentre que el president del club l'agafava amb força pel coll perquè no pogués entrar al vestidor.
Més violència als vestidors
D'altra banda, el col·legiat exposa a l'acta que "quan ens trobàvem dins del vestidor, una persona que no vam poder identificar es va plantar davant de la porta, impedint que la poguéssim tancar, increpant la nostra actuació".
La Guàrdia Civil va acudir al lloc dels fets per desallotjar els responsables: "Va haver de personar-se la Guàrdia Civil per desallotjar aquesta persona minuts més tard, obrint fins a tres vegades la porta del vestidor persones no identificades, amenaçant-nos i insultant-nos".
Mentre colpejaven la porta del vestidor, diverses persones van començar a cridar: "Sou uns fills de puta, us apunyalarem, sortiu ja". La tensió no va finalitzar fins que l'autobús de l'UCAM Múrcia va abandonar El Rubial, tot i que va acabar apedregat i van arribar a trencar els vidres de l'autocar.
