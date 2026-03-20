Successos

Un jutjat de Barcelona investiga la mort de Jimmy Gracey

Les indagacions policials apunten que va ser un accident tràgic

Dispositiu de búsqueda de Jimmy a la costa de Barcelona. / Zowy Voeten

Germán González

Barcelona

La plaça 29 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona, en funcions de guàrdia, té obertes diligències en relació amb la mort de James Gracey, Jimmy, l'estatunidenc de 20 anys que va morir després de caure al mar a la platja del Somorrostro la matinada de dimarts passat. Els Mossos han d'entregar l'atestat, en què indicaran que tot apunta que la mort de Jimmy va ser accidental: els agents van visionar càmeres de seguretat de la zona i van parlar amb diverses persones, que van indicar que el difunt va anar sol cap a l'espigó i que, des d'allà, va caure al mar. Per això, van estar buscant amb les unitats Aquàtica i Subaquàtica en aquella zona durant tot dimecres, a més de rebre l'ajuda d'efectius marítims dels Bombers de Barcelona i de la Guàrdia Civil.

El jutjat està pendent de rebre l'autòpsia del difunt per determinar les causes de la seva mort, tot i que tot apunta que es va ofegar després de caure al mar. A més, els resultats han de confirmar si havia consumit alcohol o alguna altra substància quan va patir aquest accident. Un cop el jutjat tingui l'autòpsia, podria lliurar el cos a la família perquè sigui repatriat i es pugui oficiar el seu funeral als Estats Units.

Durant tot dimecres i dijous, els Mossos van estar buscant el cos de Jimmy al Somorrostro, després que trobessin diversos indicis que apuntaven que podria ser a la zona de l'espigó. En aquest sentit, va aparèixer la seva cartera i també van trobar algunes peces de roba. Finalment, abans de les sis de la tarda, efectius de la unitat subaquàtica de la policia catalana van trobar el cos de Jimmy a prop de les roques.

James Paul Gracey, 'Jimmy', el joven estadounidense desapaercido en Barcelona

James Paul Gracey, 'Jimmy. / Therese Marren Gracey

Els pares del Jimmy han estat pendents del dispositiu de cerca dels serveis d'emergència i han mantingut l'esperança fins a l'últim moment de trobar-lo amb vida. Malauradament, no va ser així.

Jimmy, estudiant de tercer any de Comptabilitat a la Universitat d'Alabama i originari d'Elmhurst, estava aprofitant les seves vacances de primavera per visitar amics que estudien a Europa. Després de fer una parada a Amsterdam, el jove va arribar a Barcelona dilluns al matí i havia de marxar dissabte vinent. La nit de dilluns a dimarts va sortir de festa pel front marítim de la ciutat catalana amb un amic i, hores més tard, durant la matinada, el seu rastre es va perdre a la discoteca Shoko.

L'amic que l'acompanyava se'n va anar a casa i Jimmy va decidir quedar-se al local més estona. L'última vegada que va ser vist va ser al voltant de les tres de la matinada a la discoteca. No va tornar a dormir a l'Airbnb de la ronda de Sant Pere on s'allotjava, ni se'n va tornar a saber res d'ell fins que es va trobar el seu cos a les aigües del Somorrostro, a prop de la zona d'oci.

