Justícia
El TSJ dicta sentència: el curs de la companyia de Nacho Cano per al musical 'Malinche' no està homologat
La justícia rebutja el recurs d'una becària i conclou que aquesta formació privada no dona dret a obtenir permís de residència a Espanya durant el període d'estudis
El cas del musical Malinche, dirigit per Nacho Cano i arxivat per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors, té ara una nova derivada judicial. La justícia ha rebutjat el recurs presentat per una becària per la falta d'homologació del títol acadèmic, segons ha avançat la Cadena SER.
La sentència de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid assenyala que els estudis artístics rebuts per una d'aquestes becàries a l'escola Jana Malinche, amb pràctiques no remunerades en l'espectacle, no estan homologats. Això impedeix que aquests alumnes puguin gaudir d'un permís de residència a Espanya durant el temps que dura la seva formació.
La resolució també recull que l'anomenat "Curso Regular de Espectáculos" que imparteix l'acadèmia de Nacho Cano no té validesa perquè no disposa de l'aprovació acadèmica de les autoritats. Per aquest motiu, es considera un curs privat que no atorga als alumnes la permanència temporal al país.
El tribunal verifica, a més, que en la documentació judicial aportada no consta cap títol acadèmic amb el nom de "Curso Regular de Espectáculos" que generi el dret a romandre a Espanya.
El cas
Nacho Cano és el creador de Malinche, un musical centrat en la figura històrica de Malinche i en la idea del mestissatge entre Mèxic i Espanya, però el muntatge ha quedat envoltat de polèmica judicial per la situació d’uns becaris mexicans que es formaven i feien pràctiques vinculades a l’espectacle. La causa penal, oberta per presumptes delictes contra els drets dels treballadors estrangers i afavoriment de la immigració il·legal, va ser arxivada provisionalment per l’Audiència Provincial de Madrid, però el cas ha tingut una altra derivada als tribunals, que han conclòs que el "Curso Regular de Espectáculos" relacionat amb l’entorn de Malinche no està homologat i que, per tant, aquesta formació privada no serveix per justificar un permís de residència per estudis a Espanya.
