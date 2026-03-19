Investigació en marxa
La policia trasllada al mar la recerca del Jimmy Gracey, el jove nord-americà desaparegut a Barcelona
Els Mossos activen les Unitats Aquàtica i Subaquàtica mentre la família de l’estudiant de 20 anys continua demanant ajuda per trobar-lo
Busquen un estudiant nord-americà desaparegut després d’una nit a la Vila Olímpica
Gisela Macedo
Continua la investigació per esclarir les circumstàncies de la desaparició de James Gracey, Jimmy, el jove nord-americà de 20 anys que va ser vist per última vegada la matinada de dimarts passat a Barcelona. Fonts dels Mossos d’Esquadra han informat a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ, que aquest dijous al matí s’ha activat la recerca al mar, amb el desplegament de les unitats Aquàtica i Subaquàtica, així com de la Unitat de Drones. Fonts pròximes a la investigació han explicat que un testimoni va avisar la policia catalana que havia vist el jove caminant cap al mar i que s’ha descartat la hipòtesi d’un crim.
Mentrestant, la seva família, des de Elmhurst (Chicago), continua fent crides per recollir qualsevol pista que ajudi a trobar-lo. El cas està tenint un gran seguiment per part dels mitjans de comunicació nord-americans per les estranyes circumstàncies en què el jove, a qui els seus familiars descriuen com algú "molt responsable", va deixar de donar senyals de vida d’un moment a l’altre.
Jimmy, estudiant de tercer any de Comptabilitat a la Universitat d'Alabama originari d’Elmhurst, estava aprofitant les seves vacances de primavera per visitar amics que estan estudiant a Europa. Després de fer una parada a Amsterdam, el jove va arribar a Barcelona dilluns al matí. Aquella mateixa nit, va sortir de festa per la zona del Port Olímpic, concretament a la discoteca Shoko. Segons ha pogut saber El Periódico, l’amic que l’acompanyava se’n va anar a casa i Jimmy va decidir quedar-se al local. L’última vegada que va ser vist va ser cap a les tres de la matinada a la discoteca. No va tornar a dormir a l’Airbnb de la Ronda Sant Pere on s’allotjava, ni se n’ha tornat a saber res.
Fonts policials han detallat a El Periódico que, després de visionar les càmeres de seguretat de la discoteca, han pogut constatar que Jimmy no va sortir sol del local. Anava acompanyat, però encara es desconeix de qui. Els Mossos també han registrat l’apartament on s’allotjava el jove i han parlat amb l’amic amb qui va sortir de festa, a la recerca de pistes.
Aquest dijous, la policia catalana centra la investigació al mar, i les Unitats Aquàtica i Subaquàtica dels Mossos intenten confirmar o descartar la hipòtesi que el jove s’hagués endinsat a l’aigua aquella matinada, atès que la zona de discoteques on va sortir de festa es troba, precisament, davant de la platja.
Fonts pròximes a la investigació afirmen que els agents haurien trobat la cartera del jove surant al mar durant la cerca d’aquest matí. Tanmateix, els Mossos d'Esquadra no confirmen oficialment per ara aquesta informació.
Comunicat de la família i amics
Per la seva banda, la mare de Jimmy, Therese Marren Gracey, ha assegurat a les xarxes socials que la policia catalana té el telèfon mòbil del noi i que no saben com ha arribat a les seves mans; una informació que, per ara, els Mossos d'Esquadra no confirmen, ja que s’està analitzant si, efectivament, pertany al jove.
El cas està tenint un gran seguiment mediàtic als mitjans nord-americans. Membres de la seva família han declarat a diversos canals, com l'NBC o la CBS, que estan "desesperats" i defineixen el jove com un noi "responsable". Així mateix, assenyalen que no és habitual en ell estar tant de temps sense contactar amb ningú. Afegeixen que ara només volen "difondre la notícia, compartir la seva foto i suplicar que qualsevol que l’hagi vist aquella nit o s’hagi creuat amb ell i tingui por de parlar perquè estava fent alguna cosa que no devia, si us plau faci un pas endavant”.
La família Gracey ha detallat que el jove va sortir aquella nit vestit amb una samarreta blanca, pantalons foscos i una cadena daurada amb una creu. També han fet públic el següent comunicat per demanar ajuda, on destaquen que "Jimmy és un fill i germà amable, responsable i molt dedicat" i subratllen que "és completament fora del normal que no es comuniqui amb la seva família i amics". També afegeixen que estan "treballant estretament amb les autoritats locals" i que estan "enormement agraïts pel suport que hem rebut". "Us demanem que mantingueu Jimmy en els vostres pensaments mentre continuem fent tot el possible per portar-lo de tornada a casa sa i estalvi", conclouen.
La fraternitat de Jimmy: "mantenim l’esperança"
Per la seva banda, el president de la fraternitat Theta Chi de la Universitat d'Alabama, a la qual pertanyia Jimmy, ha emès un comunicat en què expressa la preocupació dels "seus germans" per la desaparició i demana respecte per la privacitat dels seus companys mentre continua la cerca. En l’escrit, descriuen Jimmy com un jove de “caràcter irreprotxable” i asseguren que la fraternitat manté "l’esperança de trobar-lo sa i estalvi", i demanen pregar per ell.
