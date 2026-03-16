Seguretat viària

El 'Fast & Furious' català: 33 conductors denunciats per participar en curses il·legals en polígons

Els participants es convocaven per xarxes socials per competir davant de públic sense cap mena de seguretat

Un control dels Mossos. / Mossos

Germán González

Barcelona

El món de les curses il·legals de cotxes sempre ha atret el món del cinema i de la televisió. El problema és quan es vol reproduir a la realitat provocant un greu risc tant en els participants com en el públic que hi acudeix a veure-ho. A més, competir de manera clandestina no deixa d'estar castigat, tal com han explicat els Mossos d'Esquadra, que han denunciat l'organitzador de curses clandestines a Lleida i 32 conductors participants per la via administrativa per infraccions de trànsit.

A mitjan any passat, els agents del Grup d'Investigació i Documentació de Trànsit van detectar diverses convocatòries a les xarxes socials de grups d'aficionats als vehicles per reunir-se en polígons a la zona de Lleida i fer curses il·legals i altres activitats perilloses, com derrapatges. Aquestes convocatòries es feien indicant la zona, però sense concretar fins a l'últim moment la localització exacta del lloc.

Els Mossos van detectar diverses convocatòries de distinta magnitud en polígons del Segrià i del Pla d’Urgell. La majoria se celebraven en horari nocturn i reunien nombroses persones, fins i tot procedents d'altres zones de Catalunya i Espanya. En aquestes concentracions es duien a terme diferents activitats temeràries envoltades de nombrós públic sense cap mesura de seguretat. Entre d'altres, es feien curses en paral·lel, derrapatges repetits i altres maniobres perilloses.

Finalment, el passat 1 de novembre van poder localitzar una de les convocatòries, amb prou antelació, en un polígon del terme municipal d'Alcarràs. Fins al lloc s'hi van desplaçar agents de paisà i van constatar aquestes activitats. També van poder identificar un jove que hauria creat la convocatòria a les xarxes socials i coordinava les curses d'acceleració.

Amb tots els indicis recollits, els agents van determinar la identitat dels conductors dels vehicles i del presumpte organitzador, que no comptava amb l'autorització pertinent. Els Mossos van denunciar 32 conductors per conducció temerària, amb una sanció de 500 euros i la pèrdua de 6 punts del permís de conduir.

També van denunciar penalment un conductor per circular amb un vehicle amb el permís en situació de pèrdua de vigència per pèrdua total de punts. Des d'aquesta actuació no s'ha detectat cap altra concentració rellevant a Lleida, segons els Mossos.

Notícies relacionades

La investigació continua oberta i des del Grup d'Investigació i Documentació de Trànsit es manté el seguiment actiu de les xarxes socials per detectar noves convocatòries i identificar perfils d'organitzadors.

  1. Aquests són els països més segurs en cas de Guerra Mundial
  2. Vuit joves marroquins, detinguts per insultar i agredir persones que feien el Ramadà en una mesquita de Manresa
  3. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  4. Més de 80 alcaldes catalans demanen regularitzar centenars d’urbanitzacions: 'És el primer problema urbanístic del país
  5. Comença el condicionament del terreny per al nou Mercadona de la zona comercial de Vilatenim
  6. Ha mort Xavier Casellas Mas, 'Patxè', el pintor que va apostar per la llibertat creativa
  7. Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
  8. La Justícia concedeix una indemnització de 20.000 euros a una funcionària després de patir una caiguda amb els cables de l’ordinador

Meteocat anuncia un canvi de temps a Catalunya amb pujada de temperatures, però només en aquestes zones

Els experts coincideixen: si et jubiles més tard cobraràs fins a 120 euros més de pensió cada mes

Narcís Bardalet: "Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'"

Prova pilot a Roses i Palamós per comprovar la viabilitat de dessalinitzadores portàtils en vaixells de pesca

EN IMATGES | Les conseqüències de la forta ventada a l'Alt Empordà

"L'Escala dels Llibres" s'estrena amb bona nota malgrat les inclemències meteorològiques

La cistella de la compra es dispara: ous, verdures i cafè pugen fins a un 30%

Les imatges de "L'Escala dels llibres" 2026

