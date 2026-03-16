Successos

Els Mossos "cacen" un motorista dos dies consecutius duplicant la velocitat permesa a la C-62

En una de les vegades circulava a 187 km/h en un tram de 90 d'aquesta carretera

Imatge de les dues captures del excès de velocitat del motorista. / Mossos

Germán González

Barcelona

Els dies 21 i 22 de febrer passat, agents de l'Àrea Regional de Trànsit del Sector de Vic dels Mossos d'Esquadra van detectar una motocicleta circulant amb excés de velocitat per la carretera C-62. En un tram en què únicament es pot anar a 90 km/h, un motorista, de 61 anys, va superar el límit de molt tots dos dies de manera consecutiva, fins al punt que els policies el van denunciar per un delicte contra la seguretat viària a més de sancionar-lo per una infracció administrativa per excés de velocitat.

En el primer control, el 21 de febrer cap a les cinc de la tarda, una patrulla de trànsit que estava fent un control de velocitat a la carretera C-62, a l'altura del terme municipal d'Olost, Osona, va detectar una motocicleta circulant a 187 km/h. En aquell punt la velocitat màxima permesa és de 90 km/h, per la qual cosa el conductor superava de més del doble el límit establert.

L'endemà, 22 de febrer, la mateixa motocicleta va ser detectada de nou circulant pel mateix tram a 141 km/h, també per sobre del límit permès. En cap dels dos casos els agents no van poder aturar el vehicle en aquell moment.

Notícies relacionades

Després d'una investigació, el 7 de març els Mossos van localitzar el conductor i li van comunicar que quedava denunciat en dues ocasions: penalment, per conduir a una velocitat penalment punible en la infracció del 21 de febrer, i administrativament, per l'excés de velocitat de l'endemà. Haurà de comparèixer al jutjat quan sigui requerit, a més de pagar la multa.

  1. Aquests són els països més segurs en cas de Guerra Mundial
  2. Vuit joves marroquins, detinguts per insultar i agredir persones que feien el Ramadà en una mesquita de Manresa
  3. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  4. Més de 80 alcaldes catalans demanen regularitzar centenars d’urbanitzacions: 'És el primer problema urbanístic del país
  5. Comença el condicionament del terreny per al nou Mercadona de la zona comercial de Vilatenim
  6. Ha mort Xavier Casellas Mas, 'Patxè', el pintor que va apostar per la llibertat creativa
  7. Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
  8. La Justícia concedeix una indemnització de 20.000 euros a una funcionària després de patir una caiguda amb els cables de l’ordinador

L’Hospital del Mar estrena quatre quiròfans més, una uci postcovid i el primer servei de farmàcia robotitzat del món: «Augmenten en un 60% els medicaments emmagatzemats»

L’Hospital del Mar estrena quatre quiròfans més, una uci postcovid i el primer servei de farmàcia robotitzat del món: «Augmenten en un 60% els medicaments emmagatzemats»

Mercadona obre la seva primera 'botiga 9' de Catalunya, amb un obrador central i més espai per als frescos

Mercadona obre la seva primera 'botiga 9' de Catalunya, amb un obrador central i més espai per als frescos

L'Estat aclareix que la muralla de Tossa de Mar és de la seva titularitat i anuncia que actuarà a l'estructura

L'Estat aclareix que la muralla de Tossa de Mar és de la seva titularitat i anuncia que actuarà a l'estructura

Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies

Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies
