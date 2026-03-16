Frau
Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies
La investigació apunta que la sospitosa hauria comercialitzat almenys 54 parcel·les de titularitat estatal a l'Argentina
Una dona ha estat arrestada a l'Argentina acusada d'haver impulsat una presumpta estafa immobiliària després de vendre com a propis més de mig centenar de terrenys que, en realitat, pertanyien a l'Estat. El cas ha esclatat a Villa Mercedes, a la província de San Luis, on la policia va detenir Maité Reina del Portugal Escudero arran d'una investigació judicial sobre la comercialització il·legal de parcel·les.
Segons la causa, la sospitosa hauria venut almenys 54 terrenys d'uns 500 metres quadrats cadascun. Per cada lot, hauria arribat a reclamar una quantitat equivalent a uns 300.000 pesos mexicans, en una operació que hauria afectat, com a mínim, una trentena de famílies. Alguns compradors no només van pagar, sinó que fins i tot van començar obres o es van instal·lar als espais que pensaven haver adquirit legalment, segons la informació publicada per Infobae i altres mitjans locals.
El cas es va destapar quan el govern va entrar als terrenys
El presumpte frau va començar a aflorar quan maquinària del govern va accedir a la zona per iniciar treballs previs a un projecte públic d'habitatge. Les autoritats preveien aixecar en aquell espai prop de 300 habitatges socials, però, en arribar-hi, els operaris es van trobar que hi havia persones vivint-hi o fent-hi construccions.
Aquesta situació va portar l'Ajuntament a presentar una denúncia davant la justícia el passat 2 de març. El sòl afectat, d'unes 12 illes, havia estat cedit mesos abans al govern provincial per desenvolupar aquest projecte residencial.
Croquis i documents per reforçar l'engany
La investigació sosté que l'acusada hauria donat aparença de legalitat a les vendes assegurant als compradors que estava tramitant la possessió vintennal del terreny, una fórmula jurídica que permet reclamar la propietat d'un immoble després d'haver-lo ocupat durant més de vint anys.
Per generar confiança, hauria arribat a acompanyar alguns interessats a una notaria, on els facilitava croquis de les parcel·les i documents de cessió de drets possessoris. Després d'això, començaven els pagaments. En alguns casos, els compradors haurien lliurat vehicles com a part de l'import acordat.
La fiscalia busca més possibles implicats
La causa està en mans del fiscal Leandro Estrada, que vol atribuir a la detinguda un delicte d'estafa i aclarir si hi va haver més persones implicades en la presumpta trama. Les autoritats municipals han assenyalat que la detenció també pretén evitar interferències en la investigació mentre s'acota l'abast del frau.
Mentrestant, les famílies afectades intenten trobar una sortida a una situació que les ha deixat en una posició molt delicada: recuperar els diners invertits o regularitzar la situació d'uns terrenys que pensaven haver comprat de manera legítima.
