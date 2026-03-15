Més de 150 avisos per la ventada que frega els 170 km/h
Protecció Civil va enviar ahir dissabte un ES-Alert a quatre comarques i demana evitar les activitats a l'exterior
ACN
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 340 trucades pel temporal de vent d'aquest diumenge que deixa ratxes que freguen els 170 km/h. Fins a les 10.00 hores, la majoria provinents del Gironès (73) Ripollès (69), Alt Empordà (44) i Baix Empordà (44). Bescanó (20), Girona (20), Sant Ferriol (13), Campelles (12) i Camprodon (10) han estat les cinc poblacions amb més trucades al 112. Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han atès més de 150 avisos relacionats amb el fort vent, majoritàriament a les comarques de Girona (127). Sobresurten un servei per retirar un arbre de grans dimensions tombat a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) i una bastida que ha caigut parcialment al carrer de Viena de Roses (Alt Empordà). No consten ferits.
Els Bombers han reforçat el seu dispositiu a la Regió d'Emergències de Girona amb quatre dotacions d'altres regions, amb integrants de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF).
Quatre carreteres tallades per la caiguda d'arbres
El vendaval a les comarques del Ripollès, Berguedà, Alt Empordà i nord de la Cerdanya afecta aquest diumenge la mobilitat a la xarxa viària i talla quatre carreteres per la caiguda d'arbres i altres elements a la via. Es tracta de l'N-260 a Ribes de Freser cap a la collada de Toses; la GIV-4714 a Campelles (Ripollès), la GIV-5265 a Vilallonga de Ter (Ripollès) i la GIV-5132 Fontcoberta (Pla de l'Estany), segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). La BV-4024 al tram final del coll de Pal també està interrompuda a la circulació per la ventada.
En paral·lel, la nevada talla la BV-4031 al coll de la Creueta i obliga a circular amb cadenes a l'N-260 al port del Cantó (amb restricció als camions), la C-28 al port de la Bonaigua i a la C-142b per accedir al pla de Beret. La neu/gel a la calçada també complica la circulació a la C-16 entre Bellver de Cerdanya i Bagà, la C-162 entre Riu i Fontanals de Cerdanya i a l'N-230 entre Vilaller i Vielha, amb restricció als vehicles articulats.
Es alert
La ventada de nord ha entrat amb força a Catalunya amb ratxes que superen els 120 km/h a cotes altes del Pirineu i freguen els 170 km/h a l'extrem nord de l'Alt Empordà. A les 10.30 hores d'aquest diumenge, destaquen registres com els 167,4 km/h de Portbou-coll dels Belitres, els 161,6 km/h del Santuari de Queralt, els 132,1 km/h de la Tosa d'Alp, els 126,4 km/h del Pantà de Darnius-Boadella, els 124,6 km/h del Port del Comte o els 123,1 km/h de Navata, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Protecció Civil va enviar ahir dissabte un ES-Alert a quatre comarques (Alt Empordà, Berguedà, Ripollès i Cerdanya) pel temporal de vent i demana evitar les activitats a l'exterior a la zona.
