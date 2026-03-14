Un esquiador ferit greu per una allau a Setcases
La víctima, que va ser traslladada al Trueta, anava amb dues persones més que han resultat il·leses
Núria León
Un home ha resultat ferida greu aquest divendres a la tarda per una allau de placa a la zona del Pic de la Dona, a Setcases. L’avís de l’incident s’ha rebut a les 14.49 hores, mentre la víctima practicava esquí de muntanya amb dues persones més, que n’han resultat il·leses. Segons els serveis d’emergències, el ferit no ha quedat sepultat per la neu.
Per atendre l’emergència s’han activat dos helicòpters del MAER amb efectius del GRAE i personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers han fet la primera atenció al lloc dels fets, han immobilitzat el ferit en una llitera i han realitzat un gruatge des de l’helicòpter per evacuar-lo fins al pàrquing del Xalet, on ha estat atès pels sanitaris.
Els dos acompanyants han estat traslladats fora de la zona de risc on s’ha produït l’allau i evacuats amb helicòpter, sense ferides.
El SEM ha activat un helicòpter medicalitzat i un equip conjunt amb Bombers per al trasllat del ferit, un home que ha estat evacuat en estat greu a l’Hospital Trueta.
