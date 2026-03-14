Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Oficina antiocupació FigueresCarretera Llançà i el PortNou Mercadona FigueresPlans cap de setmanaMor PatxèL'Escala dels Llibres
instagramlinkedin

Un esquiador ferit greu per una allau a Setcases

La víctima, que va ser traslladada al Trueta, anava amb dues persones més que han resultat il·leses

Bombers rescatant un esquiador en el simulacre d'allau que s'ha fet aquesta setmana a La Molina

Bombers rescatant un esquiador en el simulacre d'allau que s'ha fet aquesta setmana a La Molina / Bombers de la Generalitat

Núria León

Setcases

Un home ha resultat ferida greu aquest divendres a la tarda per una allau de placa a la zona del Pic de la Dona, a Setcases. L’avís de l’incident s’ha rebut a les 14.49 hores, mentre la víctima practicava esquí de muntanya amb dues persones més, que n’han resultat il·leses. Segons els serveis d’emergències, el ferit no ha quedat sepultat per la neu.

Per atendre l’emergència s’han activat dos helicòpters del MAER amb efectius del GRAE i personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers han fet la primera atenció al lloc dels fets, han immobilitzat el ferit en una llitera i han realitzat un gruatge des de l’helicòpter per evacuar-lo fins al pàrquing del Xalet, on ha estat atès pels sanitaris.

Els dos acompanyants han estat traslladats fora de la zona de risc on s’ha produït l’allau i evacuats amb helicòpter, sense ferides.

Notícies relacionades

El SEM ha activat un helicòpter medicalitzat i un equip conjunt amb Bombers per al trasllat del ferit, un home que ha estat evacuat en estat greu a l’Hospital Trueta.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents