Dues persones ferides, una en estat crític, en la col·lisió entre un camió i un turisme a la C-26, a Borrassà
Els dos ferits han hagut de ser excarcerats pels bombers
Núria León
Dues persones han resultat ferides en un accident a la C-26, a Borrassà, una en estat crític i l'altra menys greu. L'avís s'ha rebut a les 8.35h d'aquest dissabte. En el xoc s'han vist implicats un camió i un turisme. Els dos ocupants del vehicle, han hagut de ser excarcerats, ja que havien quedat atrapats a l'interior de l'habitacle.
Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçats cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres unitats del Servei d'Emergències Mèdiques i quatre dotacions de Bombers. Els ferits han estat traslladats a l'Hospital Trueta.
A causa de l'incident, es manté un pas alternatiu a la via, provocant lentitud i aturades en el trànsit.
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Comença el condicionament del terreny per al nou Mercadona de la zona comercial de Vilatenim
- Aquests són els països més segurs en cas de Guerra Mundial
- Dos detinguts per presentar-se conduint un vehicle a un examen de recuperació del permís de conduir
- Més de 80 alcaldes catalans demanen regularitzar centenars d’urbanitzacions: 'És el primer problema urbanístic del país
- La Justícia concedeix una indemnització de 20.000 euros a una funcionària després de patir una caiguda amb els cables de l’ordinador
- Laura Mesas, dissenyadora: 'Un dia em vaig atrevir a obrir el meu taller. Em vaig dir: o ara o mai
- El Parlament impulsa una llei perquè les persones grans rebin en sis mesos les ajudes a la dependència