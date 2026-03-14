Dos detinguts per tenir més de 180 plantes i un quilo i mig de cabdells de marihuana en un pis a la Bisbal d'Empordà
Els Mossos també van trobar que tenien la llum punxada i van intervenir més de 3.500 euros en efectiu
ACN
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona de 39 i 33 anys que tenien un cultiu de marihuana amb 182 plantes al seu domicili de la Bisbal d'Empordà. A més, els agents també van trobar-hi prop d'un quilo i mig de cabdells i 3.545 euros en efectiu, que van acabar intervenint. Els fets van passar el dia 11 de març, després d'una investigació per part dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal. Els policies sospitaven que en aquest pis hi podia haver una plantació.
En l'entrada i escorcoll els agents van trobar els sospitosos i també van detectar que tenien la llum punxada i els elements necessaris per fer créixer la droga. Per tot plegat els van detenir per un delicte contra la salut pública i un altre frau elèctric.
Tots dos han passat a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.
