Successos
Vuit joves marroquins, detinguts per insultar i agredir persones que feien el Ramadà en una mesquita de Manresa
Els sospitosos també van llançar pedres als Mossos quan feien tasques de vigilància durant el culte
Germán González
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa van detenir el passat 11 de març un jove de 18 anys i set menors com a presumptes autors dels delictes de lesions, amenaces, desordres públics i un altre contra la llibertat, la consciència i els sentiments religiosos. Entre el 19 i el 24 de febrer, coincidint amb la celebració del Ramadà, es van produir diversos incidents al voltant d'una mesquita de Manresa, tant a l’interior com a l’exterior del temple.
Durant aquells dies, un grup de joves, que formen part de la comunitat marroquina, presumptament van cometre agressions, conductes incíviques i alteracions de l’ordre públic en els accessos i sortides de la mesquita, generant molèsties a la resta de fidels i als vianants de la zona.
El primer incident es va produir el 19 de febrer a la nit, quan diversos joves van accedir a l’interior de la mesquita mentre els fidels estaven resant. Els joves van començar a increpar i agredir algunes de les persones presents, aprofitant que aquestes no podien interrompre l’oració.
Una vegada finalitzada l’oració, algunes de les víctimes els van recriminar els fets, cosa que va generar nous altercats. Minuts després, un dels fidels que els havia advertit sobre la seva actitud va ser agredit al carrer quan es dirigia cap a casa seva.
En els dies posteriors van continuar produint-se incidents que van generar inquietud entre els veïns de la zona. La comunitat musulmana va sol·licitar suport als Mossos d’Esquadra per garantir que els fidels poguessin celebrar les oracions amb seguretat.
Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra van reforçar la presència policial en les franges horàries de més afluència, fent controls dinàmics per prevenir noves alteracions de l’ordre públic i garantir l’accés i la sortida del temple.
En més d’una ocasió, els joves van llançar pedres i objectes contra els vehicles policials que es trobaven controlant l’entorn de la mesquita i contra les persones que acudien a resar.
La investigació policial va permetre identificar alguns dels implicats en l’atac i el passat 11 de març els agents van poder localitzar i detenir vuit dels presumptes autors, set d’ells menors d’edat. Els menors han quedat a disposició de la Fiscalia de Menors, mentre que el major d’edat passarà en les pròximes hores a disposició judicial.
