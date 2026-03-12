Successos
Un pres colpeja diversos funcionaris i s'atrinxera a Brians 2
L'intern va atacar els treballadors quan anaven a assignar-li una cel·la i va agredir els afectats en diverses ocasions
R. Tortosa
Un pres del centre penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, va atacar els funcionaris que l'acompanyaven el divendres 6 de març per assignar-li una cel·la i es va atrinxerar en un espai de les instal·lacions. Els treballadors van acabar reduint-lo perquè, segons els testimonis, l'intern, un home molt corpulent, va mantenir en tot moment una actitud violenta.
L'incident va començar quan el personal de Brians 2 va demanar al reclús que lliurés les seves pertinences. En primera instància, va carregar contra una funcionària, i a continuació va agredir altres víctimes. Llavors, va avançar cap a l'office que hi ha prop del punt on havia arrencat l'episodi i, una vegada a l'interior, es va negar a sortir. De fet, no va parar de desafiar els treballadors.
El centre va activar el codi previst per resoldre crisis d'aquesta envergadura. Però els efectius mobilitzats no van emmanillar immediatament el pres i alguns d'ells encara van rebre més cops de puny i puntades. Les contusions pel succés van obligar a prestar atenció mèdica als afectats, després que l'home fos controlat.
Els portaveus d'UGTPresons recorden que els funcionaris són "agents de l'autoritat", raó per la qual, afegeixen, "les agressions físiques contra personal penitenciari no són simples incidents regimentals, sinó delictes d'atemptat", és a dir, "han de tenir conseqüències penals clares".
