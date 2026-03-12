Abusos a l'Església a Barcelona
Un jutge investiga un pastor evangèlic per agressions sexuals a una menor durant tres anys
Presumptament, l'acusat "va començar a prodigar un contacte físic inapropiat" amb la víctima quan ella tenia 13 anys
Germán González
El Jutjat d'Instrucció número 17 de Barcelona ha citat com a investigat Radill G.S., el pastor d'una església evangèlica situada a la Zona Franca de Barcelona, per presumptament agredir sexualment de manera continuada una menor, feligresa de la congregació juntament amb la seva família, durant tres anys. La querella, a la qual ha tingut accés El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, remarca que l'acusat suposadament "va començar a prodigar un contacte físic inapropiat" amb la víctima el 2018, quan ella tenia 13 anys, i la situació va acabar el 2021, quan la jove va decidir no anar més a l'església.
El pastor està citat a declarar com a investigat a finals de març, mentre que la víctima ja ha comparegut. La querella remarca que des que la jove i la seva mare van començar a anar a l'església, l'acusat "va mostrar una actitud especialment propera" cap a elles, fins que va començar a mantenir trobades a soles amb la víctima en què presumptament li feia preguntes sobre la seva vida personal i sentimental.
A partir d'aquestes reunions va començar "a escriure-li cada dia, controlant les seves activitats i fent preguntes de naturalesa íntima i sexual" i "de manera insistent sobre la seva relació de parella" amb l'excusa d'"ajudar-la a esmenar el seu error davant de Déu". Tanmateix, l'acusat li demanava que esborrés aquestes converses i registres de trucades per por de la seva esposa, que també és pastora de la mateixa congregació, tot i que assenyalava que la seva relació era "un afecte paternal".
Segons la querella, la situació va anar empitjorant els mesos següents, ja que l'acusat presumptament aprofitava que es quedava sol a l'església amb la víctima o la portava a casa seva per presumptament abraçar-la pel coll, la boca i la cara, així com fer-li "abraçades cada vegada més llargues i estretes". A més, si la jove li preguntava pel seu comportament, li deia que "era perquè l'estimava i la volia ajudar a ser millor en Déu", tot i que no era "amb males intencions", ja que "la veia com una filla".
Cada vegada pitjor
La situació va durar fins al 2021 quan, arran d'unes obres a l'església, el pastor va acudir a casa de la família de la víctima per demanar una màquina de soldar. En aquell moment, únicament hi havia al domicili la menor i allà, suposadament, es van produir agressions sexuals més greus amb petons i tocaments, que es van repetir en tres ocasions més en aquest habitatge.
L'última vegada va ser a l'església, assenyala la querella, ja que l'acusat va citar la menor un dia a les sis del matí, quan no hi havia ningú, per presumptament besar-la, treure-li la roba i abusar d'ella, tot i que la jove s'hi va negar diverses vegades. Després d'aquest episodi, el pastor li va escriure reconeixent que amb aquest comportament fallava, però que "Déu el perdonava".
Davant d'aquesta suposada última agressió, la víctima "va decidir deixar d'anar a l'església i no tornar a tenir contacte amb el querellat", tot i que la seva família continuava participant en la vida evangèlica perquè no coneixia res del que havia passat. Fa uns mesos va decidir explicar-ho davant la "por, temor i dolor" que pateix.
Resposta de les entitats evangelistes
Després de conèixer-se aquesta investigació judicial, el Consell Evangèlic de Catalunya ha explicat a El Periódico que han obert un expedient informatiu en què s'està escoltant les diferents parts implicades, a més de posar-se en contacte amb l'església afectada. Tot i això, assenyalen que mantenen "tolerància zero" davant aquest tipus d'agressions sexuals a menors i reiteren l'acompanyament pastoral a les víctimes, així com comparèixer, després d'estudiar el cas, com a acusació particular en defensa dels denunciants.
També la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya ha remarcat a aquest diari que actualment estan estudiant la querella presentada, a més d'escoltar el pastor acusat i la presumpta víctima abans de decidir si adopten alguna de les mesures cautelars previstes en el protocol que tenen contra els casos d'abusos i agressions sexuals, com una suspensió del ministre de culte, però respectant la presumpció d'innocència. També assenyalen que davant aquestes situacions sempre es recomana denunciar a les autoritats i fan acompanyament a les víctimes.
- Dos detinguts per presentar-se conduint un vehicle a un examen de recuperació del permís de conduir
- Som quatre en una habitació des de fa tres anys; vull un pis per als meus fills o acabarem dormint al cotxe
- La nova revolució alimentària reivindica el menjar de les àvies: 'Elles ja practicaven un model més sostenible
- Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
- La Jonquera, entre els 'punts crítics' d'una operació mundial contra el tràfic il·lícit de residus
- L'aparició d'un esvoranc a la calçada obliga a tallar la C-260 en direcció a la sortida de Roses
- Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
- Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe