Accidents laborals
La Justícia concedeix una indemnització de 20.000 euros a una funcionària després de patir una caiguda amb els cables de l’ordinador
Després de reclamar una quantia superior als 990 euros inicials, la funcionària interina va aconseguir que l’Audiència Nacional li reconegués una indemnització de 20.000 euros per l’accident laboral
Alejandro Navarro
L’Audiència Nacional ha concedit una indemnització de 20.000 euros a una funcionària que va ensopegar amb els cables de l’ordinador i va patir una caiguda mentre exercia el seu lloc de treball. D’aquesta manera, l’incident es va produir per una manca de seguretat en el cablejat informàtic, i va provocar una fractura d’húmer amb seqüeles de mobilitat.
Una indemnització inicial de 990 euros
El succés va tenir lloc el 2 de març de 2022, quan la dona, que treballava com a funcionària interina al Palau de Justícia de Mérida, es trobava de guàrdia. Bàsicament, en intentar aixecar-se de la seva taula, una de les rodes de la seva cadira es va embolicar amb els cables informàtics i li va provocar la caiguda. El resultat va ser una fractura d’húmer proximal dret en tres fragments.
La mútua encarregada de la gestió de la seva baixa laboral, així com l’Institut Nacional de la Seguretat Social, li van reconèixer lesions permanents no incapacitants consistents en limitació de la mobilitat de l’espatlla.
En aquest cas, la indemnització atorgada pujava a 990 euros. Tanmateix, com que no hi estava d’acord, la treballadora va presentar una reclamació administrativa exigint una quantia superior, tot i que aquesta seria denegada.
La funcionària reclama una quantia superior
En tot moment, la funcionària va sol·licitar una indemnització de 30.431,38 euros, argumentant que l’accident es va ocasionar per la manca de mesures de seguretat i manteniment al seu lloc de treball. D’altra banda, l’Administració sol·licitava una desestimació de la demanda, i assenyalava la negligència de l’empleada per no informar sobre els cables solts.
Davant d’això, l’Audiència Nacional va descartar la negligència de la funcionària com a causa, i va recordar l’obligació de l’Administració de protegir la salut i la seguretat dels seus treballadors. Alhora, el manteniment de l’equip en condicions òptimes també s’inclouria entre les obligacions de l’organisme públic.
La resposta de l’Audiència Nacional
Pel que fa al pagament dels 990 euros, el tribunal va confirmar que, tot i que existeix un sistema concret de protecció per als funcionaris, la indemnització no seria suficient. Per tant, la treballadora tindria dret a reclamar responsabilitat patrimonial a l’Administració fins a cobrir la totalitat dels danys patits.
Una vegada que els magistrats van revisar el cas i els informes mèdics de la funcionària, van fixar la quantia complementària en 20.000 euros, dels quals 15.000 euros eren per les seqüeles i 5.000 euros pels dies d’incapacitat. En qualsevol cas, la sentència no és ferma, de manera que l’Administració encara pot presentar recurs de cassació i evitar aquest pagament addicional a la funcionària.
