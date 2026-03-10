Tribunals
Suspès per un error de procediment el judici a un monitor acusat d'abusar d'alumnes de P4
La Fiscalia demana un total de 48 anys de presó per vuit delictes continuats d'abús sexual a menors
El judici contra un monitor de menjador de l'escola e de Barcelona, acusat d'abusar sexualment de menors de P4 durant el curs 2021, s'ha suspès per un error de procediment. La vista s'havia iniciat a l'Audiència Provincial de Barcelona, però el jutge ha declarat una nul·litat parcial a causa d'un error en la interlocutòria d'obertura del judici oral relacionat amb la responsabilitat civil.
La Fiscalia ha qualificat els fets com a vuit delictes continuats d'abús sexual a menors de setze anys, amb l'agreujant de relació de superioritat. Ha sol·licitat sis anys de presó per cada delicte —48 anys en total— i una indemnització de 12.000 euros per víctima. Segons l'escrit del fiscal, els fets van passar entre el 19 d'abril i el 4 de juliol de 2021. L'acusat hauria actuat amb un to “despòtic, despectiu i amenaçador”, i castigava amb freqüència els nens per aconseguir que l'obeïssin.
Abús disfressat de joc
En aquest sentit, hauria proposat a les víctimes jocs de contingut sexual consistents a simular que es casaven. Hauria posat música, fet que es despullessin de cintura en avall i els hauria animat a ballar en parella i tocar-se els genitals mútuament. D'acord amb la investigació, l'home també hauria aprofitat jocs com el de “tocar i parar” per subjectar els nens i, fingint que els feia pessigolles, fer-los tocaments per damunt de la roba.
El document també indica que el monitor hauria tocat amb ànim “libidinós” alguns dels petits en moments en què anaven al bany i necessitaven ajuda amb les tasques de neteja. Es dona la circumstància que l'home hauria amenaçat les víctimes dient-los que, si explicaven res, “tiraria la seva família a les escombraries” i els advertia que “sempre hi seria present”.
48 anys de presó i inhabilitació
La Fiscalia ha qualificat els fets com a vuit delictes continuats d'abús sexual a menors de setze anys amb l'agreujant de relació de superioritat. Ha sol·licitat sis anys de presó per cada delicte, cosa que suma un total de 48 anys.
També ha demanat la inhabilitació de l'acusat per al sufragi passiu durant la condemna, deu anys de llibertat vigilada després de la presó, la seva inhabilitació per a qualsevol feina o professió amb contacte habitual amb menors durant deu anys després de sortir de la presó, i la prohibició d'acostar-se a menys de 1.000 metres de les víctimes o comunicar-se amb elles per qualsevol mitjà durant un període superior als quatre anys posteriors al compliment de la condemna.
Com a responsabilitat civil, l'acusat i l'empresa per a la qual treballava hauran d'indemnitzar cada menor afectat amb 12.000 euros pels danys morals i psíquics causats, a més d'assumir el cost de les costes processals.
