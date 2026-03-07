Els Bombers destinen una quinzena d’efectius per a seguir buscant durant la nit el conductor desaparegut a Llinars
El cos preveu “replicar el mateix dispositiu” d’aquest dissabte durant la jornada de diumenge
Albert Hernàndez Ventós (ACN)
Els Bombers de la Generalitat continuaran amb la recerca del conductor d'una furgoneta desaparegut, des d’aquest divendres a la tarda, al riu Mogent, a Llinars del Vallès, durant la nit amb una quinzena d’efectius. Així ho ha indicat el cap de l’operatiu, el sotsinspector Héctor Serrat, en una atenció als mitjans aquest dissabte, i ha justificat passar-ne de 45 a 15 “per les possibilitats que dona la llum” del dia. Serrat ha assegurat que fins ara “no hi ha novetats” del parador de la persona que cerquen. L’actuació durant la tarda s’ha mantingut entre el mar i el punt on l’aigua va arrossegar el vehicle. El responsable de l’operatiu ha explicat que de cara a diumenge es preveu “replicar el mateix dispositiu” d’aquest dissabte.
Serrat ha detallat que al llarg de la tarda s’hab destinat fins a 11 binomis de bombers “treballant sobre el terreny”, les unitats canines i els drons. Alhora, ha apuntat que també “s’ha fet un vol en helicòpter des de la desembocadura”, en referència al riu Besòs, i fins a la població vallesana. L’encarregat del desplegament ha insistit que el resultat final ha estat “sense més novetats” del desparegut.
Les feines han consistit en prospeccions, a més d'amb els mitjans aeris, per terra per les dues lleres del riu Mogent. “S’ha seguit tot el perímetre de l’aigua”, ha puntualitzat el sotsinspector i que, fins i tot, “en alguns casos” el personal destinat s’hi ha submergit “quan hi ha indicis que hi ha una acumulació” en el decurs del riu. Serrat ha afirmat que el “focus” d’actuació es manté al voltant dels vuit quilòmetres, entre el punt d’on va arrossegar la furgoneta i fins al límit entre Montmeló i Montornès del Vallès.
El responsable del dispositiu ha especificat que la rebaixa del nivell del riu Mogent ha estat “molt progressiva” i s’ha mantingut “alt”. Això, tal com ha remarcat, “dificulta la tasca” dels Bombers. Igual que en l’atenció al migdia, Serrat ha explicat que s’ha trobat “roba i objectes”, però que no eren del conductor desaparegut.
D’altra banda, el sotsinspector dels Bombers ha lamentat que la retirada del vehicle del riu Mogent no ha servit per trobar cap pista, malgrat que “era un dels objectius” traient del mig de l’aigua. Serrat ha concretat que confiava que hi hagués algun “indici” sota la furgoneta.
Sigui com sigui, el responsable de l’operatiu ha garantit que diumenge es reprendrà el mateix nombre d’efectius que els que s’han destinat aquest dissabte. Serrat té clar que “és evident” que la persona es trobava a l’interior del vehicle i “ha d’estar en el decurs del riu”.
