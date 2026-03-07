Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferit menys greu en bolcar amb el cotxe a Llagostera

Una única dotació dels bombers ha treballat en el sinistre

Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat

Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

Núria León

Una persona ha resultat ferida menys greu aquest divendres al vespre després de tenir un accident en cotxe i bolcar a Llagostera. L'avís s'ha rebut a les 20.42h al carrer de Canalejar.

En el xoc només s'ha vist implicat un cotxe i una única dotació dels Bombers de la Generalitat ha estat present a la zona per fer les tasques de seguretat i assistència. El conductor ha resultat ferit de caràcter menys greu i ha estat traslladat a l'hospital.

