Successos
Roba una bicicleta i la posa a la venda per una app: el geolocalitzador el delata
El vehicle està valorat en uns 4.000 euros, però l'intentava vendre per 1.275 euros
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 31 anys a Llorenç del Penedès, al Baix Penedès, com a presumpte autor d'un delicte de furt. Els fets van tenir lloc aquest dilluns. Els agents van saber d'una trobada entre dos homes per tancar la transacció de compravenda d'una bicicleta de muntanya, que havien robat el 27 de febrer a la Múnia, a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El vehicle es venia en una aplicació comercial per 1.275 euros, tot i que està valorada en uns 4.000 euros. Un dels agents es va fer passar pel comprador i va poder comprovar que el venedor no tenia ni factura ni document de propietat. La bicicleta duia integrat un dispositiu de geolocalització de 300 euros més que va permetre comprovar que era el vehicle robat.
Els Mossos van citar el venedor de la bicicleta robada a quarts de nou de la nit al carrer Escoles de Llorenç de Penedès, fent-se passar pel comprador. Havien establert contacte previ a través d'un servei de missatgeria mòbil per tractar sobre les característiques i el preu definitiu de la venda. Quan li van demanar algun tipus de factura o document, el detingut va assegurar que no en disposava perquè li havia comprat la bicicleta a un amic, feia tres mesos. A més de l'aplicació, el lladre havia ofert el vehicle a diversos grups ciclistes de la comarca.
La bicicleta s'ha retornat al seu propietari. El detingut va passar aquest dimecres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.
Els Mossos recorden que davant d'aquests fets, en presentar denúncia és essencial:
- Aportar moltes dades
- Fotografies
- Número de sèrie
- Altres les característiques tècniques dels vehicles robats
També es recomana estacionar les bicicletes en llocs ben il·luminats i transitats i assegurar el quadre i almenys una roda amb un cadenat o algun tipus d'element de seguretat que sigui prou rígid i resistent.
