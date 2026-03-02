A 200 metres d’altura
Imprudència a les Tres Xemeneies del Besòs: una persona es llança en parapent i dos càmeres acaben detinguts
Els Mossos acusen de violació de domicili i danys els arrestats, procedents d’altres països europeus i que portaven càmeres, drons i equips de vídeo per registrar la pirueta del saltador, que no ha estat localitzat
Jordi Ribalaygue
Els Mossos d'Esquadra van detenit aquest diumenge al matí dues persones que, juntament amb almenys una altra més, es van introduïr sense permís al recinte de l’antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs i van pujar fins al cim d’una de les torres de 200 metres d’altura. Almenys un dels assaltants es va llançar en parapent des de dalt de la xemeneia més pròxima a Badalona.
Un testimoni va registrar l’instant en vídeo, en el qual es veu el llançador planejant en direcció a la platja, com es pot comprovar en les imatges que Tot Badalona va va difondre diumenge al matí i que El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, també ha obtingut. Els agents no l’han trobat, mentre que els altres dos van ser localitzats a la cúspide de la xemeneia.
Diferents fonts consultades expliquen que els dos detinguts són joves estrangers. Segons una font consultada, un d’ells és belga i l’altre, alemany. Una altra font afirma que tots dos són neerlandesos. Una més diu que els dos arrestats no pretenien tirar-se des de la xemeneia, sinó gravar l’arriscada pirueta que hauria comès més d’una persona abans de les nou del matí d’aquest diumenge, indica aquesta mateixa veu.
Portaven càmeres i drons
Totes les fonts coincideixen que els arrestats portaven càmeres i equips de vídeo per gravar els salts. Fins i tot portaven drons, asseguren.
A més dels Mossos, la Guàrdia Urbana de Badalona i la Policia Local de Sant Adrià també es van personar al lloc. La policia autonòmica va explicar que la Guàrdia Urbana va instar els càmeres que desistissin i descendissin de la xemeneia. No obstant això, van fer cas omís i es van negar a baixar. Davant la negativa, es va requerir la presència dels Bombers de la Generalitat, que van aconseguir fer baixar els dos individus de manera segura.
Ja de nou a terra, els Mossos d’Esquadra els van detenir sota l’acusació de violació de domicili jurídic i per danys, ja que havien forçat una reixa metàl·lica per penetrar en els vestigis de la planta elèctrica desmantellada. La Guàrdia Urbana també els va atribuir un presumpte delicte de desobediència greu.
A diferència de les esporàdiques escalades que s’han produït a la torre Glòries de Barcelona, no es recorden precedents d’una temeritat com aquesta a les Tres Xemeneies, que Endesa va clausurar el 2011. La central és l’epicentre d’una gran reforma urbanística planificada per als pròxims anys, en què es preveu poblar l’entorn ara deshabitat amb 1.783 habitatges i un complex dedicat a les empreses del sector audiovisual, digital i del videojoc.
- Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
- Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
- Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial
- Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
- Ferit greu un motorista en un accident a la GI-641, a Torroella de Montgrí
- Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
- Felip VI insta el seu pare a 'recuperar la residència fiscal a Espanya' si vol tornar