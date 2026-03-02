Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rubau SpeedsterDocumental 'MUGA'Dalí PerpinyàEl Riuet l'EscalaCuidadora
instagramlinkedin

Successos

Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana

Ell mateix ha alertat aquest dilluns al matí que estava bé; el SEM l’ha traslladat al Trueta per una revisió

El Santuari de la Mare de Déu del Far, en una foto d'arxiu.

El Santuari de la Mare de Déu del Far, en una foto d'arxiu. / Selva Turisme

Eva Batlle

Susqueda

L’home de 27 anys que havia desaparegut fa una setmana a la zona del santuari del Far, a Susqueda, ha aparegut viu. Ha estat el mateix jove qui aquest dilluns al matí ha donat l’alerta per comunicar que es trobava bé.

Els Mossos d'Esquadra l’han localitzat a la zona on tenia el vehicle aparcat, als voltants del santuari. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’ha traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona per fer-li una revisió mèdica, ja que presentava símptomes de deshidratació, entre altres, tot i que en aparença estava sa i estalvi. Un cop localitzat, l’home ha explicat a la policia que durant aquests dies havia estat voltant per la zona, segons confirmen des del cos policial.

El jove, veí de Sallent, no havia donat senyals de vida des del 23 de febrer, quan va avisar la família que es dirigia cap al Far. Davant la manca de notícies, els familiars van presentar denúncia als Mossos i dimecres a la tarda es va activar un dispositiu de recerca.

Notícies relacionades

La recerca, coordinada pels Bombers des del centre social de Sant Martí Sacalm, va mobilitzar diverses unitats, com el Grup Caní, els GRAE i el servei de drons, a més de fins a 16 dotacions de diferents parcs, i patrulles dels Mossos que van pentinar la cinglera, coves i altres zones de Susqueda. El dispositiu sobre el terreny es va acabar aturant el 26 de febrer per manca d’indicis, tot i que el cas va continuar en mans dels investigadors policials.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
  2. Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
  3. Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
  4. Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial
  5. Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
  6. Ferit greu un motorista en un accident a la GI-641, a Torroella de Montgrí
  7. Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
  8. Felip VI insta el seu pare a 'recuperar la residència fiscal a Espanya' si vol tornar

El testimoni de dos joves marroquins que intenten travessar la frontera amb França: "Ho farem de nit perquè no ens agafi la policia"

El testimoni de dos joves marroquins que intenten travessar la frontera amb França: "Ho farem de nit perquè no ens agafi la policia"

Illa, sobre la presència d'empreses israelianes al MWC: "Respectem les decisions del congrés organitzador"

Illa, sobre la presència d'empreses israelianes al MWC: "Respectem les decisions del congrés organitzador"

Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: "Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar"

Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: "Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar"

150 cantaires majors de 60 anys omplen el Teatre Municipal el Jardí de Figueres amb la cantata 'A la ciutat'

150 cantaires majors de 60 anys omplen el Teatre Municipal el Jardí de Figueres amb la cantata 'A la ciutat'

Les imatges de la cantata 'A la ciutat', interpretada per 150 cantaires de més de 60 anys a Figueres

Les imatges de la cantata 'A la ciutat', interpretada per 150 cantaires de més de 60 anys a Figueres

Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet, junts per primer cop al Sons del Món de Roses

Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet, junts per primer cop al Sons del Món de Roses

Talent, IA i emprenedoria: el triple compromís de CaixaBank al MWC

Talent, IA i emprenedoria: el triple compromís de CaixaBank al MWC

Moeve Fútbol Zone | 1x15: Anàlisi de la jornada amb bloc especial de futbol femení

Moeve Fútbol Zone | 1x15: Anàlisi de la jornada amb bloc especial de futbol femení
Tracking Pixel Contents