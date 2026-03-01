Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferit greu un motorista en un accident a la GI-641, a Torroella de Montgrí

Un tram de la carretera on hi ha hagut l'accident del motorista

Un tram de la carretera on hi ha hagut l'accident del motorista / Google Maps

Núria León

Un motorista ha resultat ferit greu en un accident de trànsit a la carretera GI-641, al terme municipal de Torroella de Montgrí.

L’avís s’ha rebut a les 21.01 hores per un xoc entre un turisme i una motocicleta. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació dels bombers i una del SEM.

