Ferit greu un motorista en un accident a la GI-641, a Torroella de Montgrí
Núria León
- Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
- Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
- Expectació a Figueres per la trobada de 'therians': 400 persones es concentren a la Rambla per rebre'ls, però no apareixen
- Aquests són els millors plans pel cap de setmana del 28 de febrer i l'1 de març a l'Alt Empordà
- Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
- Felip VI insta el seu pare a 'recuperar la residència fiscal a Espanya' si vol tornar
- Científics perforen 523 metres sota el gel a l'Antàrtida occidental per extreure un nucli que pot reescriure el passat climàtic
- Torna la Fira de Sant Josep de Figueres amb la tradicional Fira del Brunyol i la Cursa Urbana