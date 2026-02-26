Ingressat a Sant Joan de Déu
Un nen de 6 anys, a l'UCI després de caure 15 metres en un casament: "Demandarem l'hotel per negligència; la reixeta no estava subjecta"
Els mossos apunten que la caiguda del menor per una reixeta de ventilació va ser "accidental"
Beatriz Pérez
L’Antonio, de 6 anys, estava jugant amb més nens dissabte a la zona exterior de l’Hotel Hyatt Regency Barcelona Tower (antigament, Hesperia Tower), de cinc estrelles i ubicat a la Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat. En aquest establiment se celebrava un multitudinari casament. L’Antonio, com la seva família, pertany al barri de Sant Cosme, al Prat. En un moment donat de dissabte, el petit va caure per una reixa de ventilació del terra. "Va caure a una profunditat d’entre 13 i 15 metres", es lamenta a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ, Enrique, oncle de la criatura i patriarca del clan al qual el nen pertany.
L’accident va passar a la matinada de dissabte a diumenge. Des d’aleshores, l’Antonio es manté ingressat a l’UCI de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona en estat "molt greu", segons la família. Els Mossos mantenen oberta una investigació per la caiguda del menor i les greus lesions ocasionades, tot i que, segons fonts d’El Periódico, tot apunta que va ser accidental. La direcció de l’hotel, per la seva banda, declina fer comentaris i es limita a mostrar la seva sol·licitud cap "al menor i la seva família" i a afirmar que estan "col·laborant plenament amb les autoritats competents".
La família del menor, no obstant això, afirma que presentarà una demanda contra l’hotel, ja que consideren el sinistre una "negligència". "La reixa de la ventilació no estava subjecta", denuncia l’Enrique.
Des de la matinada de diumenge, desenes de persones pernocten al "hall" de Sant Joan de Déu per donar suport a la família del petit. "Per aquí han passat centenars de gitanos, amics, coneguts... Està venint gent de tot Espanya", assegura l’Enrique. Fonts de Sant Joan de Déu assenyalen que a l’hospital hi ha arribat a haver aquests dies fins a 300 persones per donar suport al petit. Les mateixes fonts asseguren que les persones que hi pernocten no estan causant problemes a l’hospital, més enllà d’un tràfec de persones més gran de l’habitual.
Som creients i tenim fe
"Som creients i tenim fe. L’Antonio està molt greu, però confiem en Déu. Som pastors evangèlics", relata l’Enrique, en sabatilles, des del vestíbul d’aquest centre sanitari. La trista casualitat és que la família d’aquest petit és una vella coneguda de l’hospital, ja que l’Antonio tenia un germà que va ser pacient oncològic a Sant Joan de Déu.
"Estem fets pols. Hem passat d’un casament a l’hospital", es lamenta l’Enrique, que rep, mentre parla amb El Periódico, una videotrucada d’un altre clan de fora de Catalunya que vol traslladar-li la seva solidaritat. "Un nen de 6 anys no pot manipular una reixa d’aquesta mida", insisteix una vegada i una altra.
Què va passar al casament
El dia del sinistre, diumenge a la matinada, uns 200 assistents al casament van acudir a l’hospital per interessar-se per la salut de l’Antonio, expliquen els Mossos. Segons fonts judicials, hi va haver moments de tensió quan van voler entrar tots a l’interior de les instal·lacions, malgrat que no es va registrar cap incident. No obstant això, els Mossos d’Esquadra, juntament amb efectius de la policia local d’Esplugues de Llobregat, es van desplaçar al centre sanitari per evitar incidents.
Durant els dies següents, mentre persisteix la presència de familiars, s’ha establert un dispositiu policial a l’hospital. A més, efectius de la unitat de mediació dels Mossos han contactat amb el patriarca del clan gitano de la família del menor per treballar la convivència. Els agents també han traslladat a la família el malestar per part de l’hospital davant els moments de tensió viscuts les primeres hores de diumenge, tot i que fonts policials han descartat qualsevol desallotjament.
Segons els Mossos, el menor estava jugant amb altres nens a la planta on se celebrava el banquet de casament quan es va colar per un forat que connecta amb una reixa de ventilació i va caure des d’una altura de 15 metres. Els pròxims al menor creuen que l’hotel té "responsabilitat" per haver evitat aquest accident i, per això, reclamaran davant els jutjats.
