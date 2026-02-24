Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Multes de 500 euros per portar la balisa V16 a la guantera però no portar un document fonamental per a la circulació

Els agents recorden els documents imprescindibles per circular amb el vehicle

La balisa V16 s'ha de guardar en un lloc accessible, com la guantera o el lateral del vehicle.

Helena Ros

Els cossos de seguretat, juntament amb la Direcció General de Trànsit (DGT), s’encarrega que els conductors compleixin la normativa establerta, amb l’objectiu d’augmentar la seguretat viària i reduir la sinistralitat a les carreteres.

La balisa V16 és obligatòria des de l’1 de gener de 2026. Els conductors estan obligats a portar el dispositiu lluminós que substitueix els triangles tradicionals en cas d’avaria o accident. S’ha de guardar en un lloc accessible, com la guantera o el lateral del vehicle, perquè el conductor hi pugui accedir ràpidament i col·locar-la a la part més alta possible del vehicle immobilitzat. No disposar-ne o utilitzar un model no homologat està sancionat amb 80 euros.

Conductor col·locant la balisa V-16 sobre el sostre del seu vehicle

El permís de circulació

"El Permís de Circulació és el document que identifica la titularitat del vehicle, inclosos els vehicles especials, tant agrícoles com d’obres i serveis", explica la DGT.

Segons l’article 26 del Reglament General de Circulació: "El conductor d’un vehicle està obligat a estar en possessió i portar amb si, així com a exhibir davant dels agents de l’autoritat que l’hi sol·licitin, els documents següents: el permís de circulació o la llicència de circulació en el cas dels ciclomotors. El permís de circulació podrà ser substituït per una autorització provisional expedida per la Prefectura de Trànsit, que tindrà els mateixos efectes".

No portar el permís de circulació al vehicle comporta una sanció econòmica de 10 euros. Si el document no està actualitzat, la multa ascendeix a 80 euros. No obstant això, en els casos més greus, si el vehicle no té permís de circulació, els conductors s’enfronten a sancions que poden arribar als 500 euros.

Permís de circulació d'un vehicle.

Documents obligatoris al vehicle

Tots els conductors han de portar en vigor obligatòriament aquests tres documents als seus vehicles:

  • Permís de conduir
  • Permís de circulació del vehicle
  • Targeta d’Inspecció Tècnica del Vehicle (ITV)

