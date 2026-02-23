Assassinat a Benimàmet, València
Un home i els seus pares maten un veí a ganivetades i a cops amb un bat de beisbol després que es queixés del soroll
La Policia Nacional, que ha intervingut dos ganivets i un bat de beisbol ensangonat, arresta els tres presumptes assassins, que van mirar d’ocultar el crim arrossegant la víctima des del replà a la cuina de casa seva, al barri de Benimàmet
El mort, el Juan Carlos, de 58 anys, havia trucat en nombroses ocasions a la Policia per comportaments incívics dels seus botxins, que tenien atemorit el veïnat
Teresa Domínguez | Abraham Pérez | Gonzalo Sánchez
Dos homicidis gairebé idèntics en un interval de dues setmanes. Un veí de Benimàmet, Juan Carlos Martínez García, de 58 anys, ha mort assassinat aquest diumenge, 22 de febrer, al número 14 del carrer Gavarda d’aquest barri de València, tal com ha avançat en exclusiva Levante-EMV, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, després de ser apunyalat i colpejat amb un bat de beisbol per tres dels seus conveïns —un home i els seus pares—, descrits pel veïnat com a "molt conflictius", a qui la víctima estava recriminant que deixessin de fer soroll i muntar escàndol. Tots tres —pare, mare i fill— han sigut detinguts per la Policia Nacional acusats d’haver matat Juan Carlos utilitzant diverses armes blanques i un objecte contundent, el bat.
Els fets es van produir cap a les 15.30 hores, quan la víctima, que vivia amb la seva mare octogenària a la porta 5, al segon pis —hi ha tres habitatges per planta—, va pujar al tercer pis i va trucar a la porta 8, on residien el presumpte assassí i els seus pares. Fa només 14 dies, un veí va matar-ne un altre d’un tret a Catarroja durant una discussió en què el presumpte autor havia recriminat a l’altre que abaixés la música. En aquella ocasió, qui va morir va ser el veí conflictiu, mentre que aquest diumenge ha passat justament el contrari.
Després d’una fortíssima discussió que va portar els veïns a trucar al 112 i al 091 —la sala operativa de la Policia Nacional— per demanar presència policial immediata, el fill, que té antecedents, hauria agafat un ganivet de la cuina de casa seva i hauria atacat Juan Carlos al replà. Però no només ell: la policia ha trobat evidències clares que hi va haver més atacants, com a mínim el pare i el fill. De fet, el cos presenta senyals de cops i, gairebé amb tota seguretat, ferides causades per dues armes blanques diferents.
El van arrossegar a la seva cuina
El brutal atac es va produir al replà i, després, entre tots tres haurien arrossegat el cos agonitzant de Juan Carlos a l’interior del seu domicili. Quan van arribar els primers agents de la Policia Nacional, el cadàver era al terra de la cuina de la porta 8, i al replà hi havia mostres clares d’arrossegament. Les taques de sang a terra i a les parets són el macabre document gràfic del que va passar en aquest replà.
El principal sospitós del crim, el fill, va ser detingut tot just uns minuts després per la primera patrulla de la Policia Nacional que va arribar a la finca, mentre que els pares van ser arrestats unes dues hores més tard per ordre del cap del grup d’Homicidis, equip que s’ha fet càrrec de la investigació d’aquest nou homicidi a València. El cap d’Homicidis va decidir detenir-los una vegada examinat l’escenari del crim i el nombre d’armes utilitzades, probablement dos ganivets i el bat. Especialistes de la Policia Científica s’han emportat, per analitzar empremtes i ADN, diversos ganivets i el bat ensangonat trobats dins del domicili.
Segons els testimonis recollits per aquest diari al lloc dels fets, els ara detinguts, i especialment el fill, havien protagonitzat nombrosos episodis conflictius amb el veïnat, fins al punt que alguns residents havien abandonat la finca per culpa seva. "Arribava borratxo de matinada i, si no portava claus, rebentava la porta a puntades de peu, per exemple. La situació era insuportable", afirma un veí de l’edifici.
La denúncia per agredir la seva mare octogenària
En el cas de Juan Carlos, la tensió era encara més gran després que denunciés la mare del presumpte assassí per haver agredit la seva mare feia uns sis mesos, denúncia que va acabar en condemna. Des d’aleshores, les bronques i les amenaces cap a Juan Carlos Martínez no havien fet més que succeir-se i augmentar.
Aquest diumenge, el conflicte va esclatar perquè, una vegada més, els veïns de la porta 8 estaven muntant un fort escàndol, amb sorolls i cops que s’escoltaven a tota la finca, cosa que va portar la víctima a pujar a aquest pis, situat just a sobre del seu. Ja no va tornar a baixar.
Tot just produir-se els fets, el telèfon d’emergències 112 va rebre diverses trucades de veïns alertant que un home estava sent brutalment agredit i es dessagnava després d’haver rebut almenys una punyalada, fet que va activar el protocol de morts violentes.
Va morir per la forta hemorràgia
Diverses patrulles de la Policia Nacional, la Policia Local i una ambulància del SAMU van acudir immediatament al carrer Gavarda. L’equip mèdic no va poder fer res per Juan Carlos, que va morir com a conseqüència d’un xoc hipovolèmic, és a dir, la forta hemorràgia provocada per la ruptura de vasos sanguinis principals.
Homicidis tracta ara d’esbrinar el grau de participació de cadascun dels detinguts, que estan acusats d’un delicte d’homicidi o assassinat, qualificació que haurà de determinar el Jutjat d’Instrucció número 19 de València, que aquest diumenge estava en funcions de guàrdia.
El cos sense vida de Juan Carlos, que presentava nombroses ganivetades al tòrax i a la cara, així com algunes ferides d’intent de defensa, va ser traslladat poc abans de les 19 hores per ordre judicial a l’Institut de Medicina Legal de València, on aquest dilluns se li practicarà l’autòpsia.
