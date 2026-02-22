Un ferit greu en un accident de matinada a la N-260, a Peralada
El cotxe es l'únic implicat en l'accident
Núria León
El conductor d'un turisme ha resultat ferit greu en un accident en cotxe a la N-260, a Peralada. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 2/4 d'una de la nit quan, per causes que encara s'estan investigant, un cotxe ha tingut un accident tot sol en direcció Llançà.
Fins al lloc del sinistre s'hi ha desplaçat dues dotacions dels bombers i el SEM.
