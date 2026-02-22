Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un ferit greu en un accident de matinada a la N-260, a Peralada

El cotxe es l'únic implicat en l'accident

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / Arxiu

Núria León

El conductor d'un turisme ha resultat ferit greu en un accident en cotxe a la N-260, a Peralada. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 2/4 d'una de la nit quan, per causes que encara s'estan investigant, un cotxe ha tingut un accident tot sol en direcció Llançà.

Fins al lloc del sinistre s'hi ha desplaçat dues dotacions dels bombers i el SEM.

