Rescaten dos menors que havien relliscat en un barranc de nit al Ripollès

L’operatiu, amb cinc dotacions de Bombers, es va activar després que un dels joves rellisqués a prop d’un barranc; cap d’ells va resultar ferit

Vehicle dels Bombers de la Generalitat

Vehicle dels Bombers de la Generalitat / ARXIU

Núria León

Els Bombers han rescatat aquesta nit dos menors d'edat en una zona de muntanya de difícil accés a Vilallonga de Ter després de rebre, a les 22.16 h, l’avís d’un jove que alertava que el seu company havia relliscat a prop d’un barranc quan anaven a fer una acampada i no es podien moure.

Arran de la trucada, es van activar cinc dotacions de Bombers, incloent-hi efectius especialitzats en rescats de muntanya. La pista forestal es trobava coberta de neu i els menors estaven en una zona de difícil accés.

Cap a la 1.00 h de la matinada, els efectius van arribar al lloc i van localitzar els dos menors, d’origen francès, en bon estat i no presentaven ferides. El jove que havia relliscat no va arribar a caure pel desnivell, fet que segons els bombers "va evitar conseqüències més greus".

