Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
Les autoritats van confirmar la identitat del difunt, el cadàver del qual va ser trobat el passat 9 de febrer
EFE
Un dels cofundadors de l’empresa britànica de moda Asos, Quentin Griffiths, ha mort a Pattaya, a Tailàndia, després de caure des de la planta 17 d’un edifici de la ciutat turística i costanera, segons va confirmar aquest divendres la Policia a EFE.
Les autoritats van confirmar la identitat del difunt, de 58 anys, el cadàver del qual va ser trobat el passat 9 de febrer davant d’un edifici d’apartaments de Pattaya, situada a uns 150 quilòmetres al sud-est de Bangkok. La Policia va indicar que ha obert una investigació sobre els fets, sense aportar més detalls.
Segons va declarar un agent implicat en la investigació a la cadena britànica BBC, Griffiths es trobava sol, amb l’habitació tancada amb clau per dins i sense indicis de robatori en el moment de la seva mort. Griffiths va fundar l’any 2000 l’empresa As Seen On Screen, abans d’adoptar l’acrònim Asos, juntament amb els seus socis Nick Robertson, Andrew Regan i Deborah Thorpe.
La companyia, centrada en la venda de roba per internet i amb marca pròpia, va créixer fins a convertir-se en una de les botigues de moda en línia més grans del món. Asos va arribar a estar valorada en més de 6.000 milions de lliures.
Segons la seva pàgina web, el gegant de la moda té 17 milions de clients actius en més de 150 mercats. Griffiths va deixar la companyia el 2005 per emprendre altres negocis.
- El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina
- Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració
- El Port de la Selva, nou escenari del rodatge del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes
- La Guàrdia Civil investiga un matrimoni per obres il·legals en un terreny de Defensa
- Pinten línies fluorescents en una carretera per mesurar si són més efectives que les marques blanques
- Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Prostitució a Figueres: tres clients i vuit dones identificades en diferents pisos de la ciutat