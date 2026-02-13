Successos
Detenen una dona que falsificava documents per empadronar immigrants
Segons la investigació, cobrava 150 euros a canvi de facilitar un certificat que no coincidia amb el model oficial
La Guàrdia Civil ha detingut una dona acusada de falsificar documents per empadronar persones immigrants a Oliva, València. Segons la investigació, cobrava 150 euros a canvi de facilitar un certificat que no coincidia amb el model oficial.
Els fets es remunten a finals de novembre de 2025, quan dues persones estrangeres es van presentar a l’Ajuntament d’Oliva per fer un tràmit administratiu. Durant la gestió, el personal municipal va detectar que els certificats d’empadronament que aportaven no es corresponien amb els oficials.
Davant aquesta situació, l’Ajuntament va alertar la Guàrdia Civil. Els agents van comprovar que una dona els havia lliurat un document conjunt d’empadronament presumptament fals, pel qual hauria cobrat 150 euros a cadascun.
Delicte de falsedat en document públic
Arran d’aquests fets, es va investigar una dona de nacionalitat cubana, de 35 anys, com a presumpta autora d’un delicte de falsedat en document públic. No es descarta que hi pugui haver més persones afectades, ja que la investigació continua oberta.
Les diligències han estat remeses al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Gandia.
