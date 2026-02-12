Violència sexual
L’àrbitre acusat d’agredir sexualment una prostituta duia una samarreta de la Policía Nacional i la va "interrogar" sobre la seva situació a Espanya
La dona, una immigrant en situació irregular, va creure en tot moment que l’home era policia i "per por" va accedir a les seves peticions sexuals
El col·legiat, de la lliga de Segona Divisió, va concertar una cita amb ella en un pis de Gijón. A casa seva els investigadors hi van trobar "uniformes i marxandatge" de diferents cossos policials
Luis Rendueles
Va arribar vestit amb roba d’abric que es va treure quan va accedir a l’habitació, deixant al descobert que duia posada una samarreta de la Policia Nacional i va sotmetre la víctima a diferents preguntes que la van fer creure que es tractava d’un autèntic policia. Aquests són alguns dels detalls de la denúncia de la jove llatinoamericana que va acusar l’àrbitre asturià de Segona Divisió, a qui ara s’investiga per un possible delicte d’agressió sexual, tal com va revelar La Nueva España, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ. La instrucció del cas segueix el seu curs i les investigacions policials continuen actives per intentar aclarir si podria haver-hi més casos similars d’un perfil que, segons indiquen fonts pròximes al cas, es considera "preocupant" en àmbits policials.
Els fets s’investiguen també fora d’Astúries. Tal com va revelar aquest diari, l’implicat, presumptament, va contactar amb la dona, que exercia la prostitució, a través del seu telèfon mòbil. Segons consta a la denúncia, tots dos van concertar una cita en un pis de la ciutat on s’exerceix la prostitució. Segons aquest mateix relat, l’àrbitre va accedir a l’habitatge vestit amb roba d'abrigar. Un cop a l’habitació, segons la víctima, es va treure l’abric i es va quedar amb una samarreta amb distintius de la Policia Nacional. No consta a la denúncia que utilitzés cap mena de placa per intimidar la dona.
Les mateixes fonts expliquen que, aleshores, l’investigat va començar a fer una sèrie de preguntes a la víctima sobre la seva situació legal a Espanya. Preguntes que formulava amb la citada samarreta amb distintius de la Policía Nacional posada. Aquestes preguntes, gairebé un interrogatori segons ho percebia la denunciant, giraven entorn de la situació legal de la víctima, de nacionalitat veneçolana. Algunes d’aquestes qüestions feien referència a si tenia papers per residir legalment a Espanya i si era conscient que podia ser expulsada del país.
La víctima va tenir "por"
És en aquest context quan es produeix la presumpta agressió sexual. La víctima va donar per fet que l’investigat era un agent de la Policia Nacional i "per por" i per evitar tenir un problema legal va accedir a mantenir relacions amb ell, sense que aquest abonés el preu. La va sotmetre, com va avançar aquest diari, a "diferents pràctiques sexuals". Després d’aquesta situació, que va tenir lloc a finals de gener, va ser quan la víctima va decidir interposar una denúncia a la policia de Gijón.
En un primer moment, els agents de la Unitat de Família i Dona (UFAM) de la comissaria de la Policia Nacional del barri d’El Natahoyo van identificar l’implicat a través del seu número de telèfon mòbil, ja que era el que havia utilitzat per contactar amb la dona. Posteriorment, va ser reconegut per la denunciant en una fotografia. Segons les fonts consultades, era la primera vegada que l’àrbitre accedia als serveis d’aquesta dona. És a dir, ella no el coneixia d’abans. En el registre del domicili de l’àrbitre, a Oviedo, els policies hi van trobar "uniformes i marxandatge" de diferents cossos policials espanyols. L’home està en llibertat provisional i té una ordre d’allunyament respecte de la denunciant.
La investigació tracta ara de determinar si podria haver-hi casos similars. Es tracta d’un perfil delictiu de risc. Això és degut al fet que, pel seu ofici d’àrbitre professional, s’entén que tenia recursos econòmics més que suficients per contractar els serveis d’una professional del sexe i abonar-los. També pel fet d’exhibir una samarreta o polo de la Policia Nacional. No consta que tingui antecedents per altres delictes contra la llibertat sexual. Sí que té, en canvi, conflictes per furt i conducció temerària, no computables a efectes de reincidència.
El col·legiat, apartat
L’àrbitre, d’altra banda, ja està apartat de la seva activitat. La Real Federación Española de Fútbol va decidir suspendre’l de manera cautelar arran de la publicació per part d’aquest diari del que havia succeït. Almenys, fins que s’aclareixi la seva culpabilitat. De fet, el president de l’ens amb seu a Las Rozas (Madrid), Rafael Louzán, ja va dir que "l’actuació serà sempre immediata" i que "no hi caben mitges tintes en aquestes situacions". El col·legiat va ser detingut a finals de gener i el primer cap de setmana de febrer va arribar a arbitrar un partit a la categoria de plata després d’haver passat pels calabossos. També va fer vida normal fins i tot el dia que es van conèixer els fets, acudint als llocs on anava amb freqüència. Es tracta d’una persona resident a Oviedo i molt coneguda allà.
