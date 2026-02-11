Successos
A presó la víctima d'un fals amor per enviar al Líban més de 100.000 euros de 55 clients d'una agència de viatges
La Policia Nacional desmantella la xarxa, amb 11 detinguts, i investiga com els diners es van canalitzar a comptes a l'estranger i es van convertir en criptomonedes
La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal especialitzada en estafes amoroses a través d'Internet que, presumptament, va canalitzar cap a l'estranger i a criptomonedes els diners de viatges que mai no es van arribar a fer. La xarxa d'estafes amoroses online va desviar diners de viatges inexistents cap a l'estranger i a criptomonedes. Les víctimes principals haurien estat 55 famílies que havien contractat paquets turístics en una agència de viatges de Màlaga i que, en conjunt, haurien perdut més de 100.000 euros.
La investigació policial apunta que la responsable de l'agència —un negoci familiar que va tancar de manera sobtada— hauria transferit els imports pagats pels clients a la trama després d'haver caigut en una suposada estafa sentimental. La gerent de l'agència hauria transferit els diners dels clients després de caure en una estafa amorosa. Segons el relat dels investigadors, la dona mantenia una relació virtual amb un home que es feia passar per un militar destinat al Líban que li hauria demanat ajuda econòmica de forma reiterada.
Amb el temps, la gerent no només hauria fet pagaments, sinó que hauria acabat col·laborant amb l'entramat delictiu, facilitant moviments de fons i transferències. La principal sospitosa ha ingressat a presó provisional per estafa i blanqueig vinculats a una estafa sentimental.
Operació Florazo: 11 detinguts i set registres
El dispositiu policial, anomenat operació Florazo, s'ha saldat amb 11 detencions per presumptes delictes d'estafa i blanqueig de capitals. L'operació Florazo s'ha tancat amb 11 detinguts per estafa i blanqueig de capitals. Les actuacions s'han fet en diversos punts de l'Estat: cinc arrestos a Màlaga, un a Sevilla, un a Valladolid, dos a Lleida i dos més a Barcelona.
En el marc de l'operació també s'han practicat set entrades i escorcolls i s'han intervingut 28.730 euros en efectiu, a més de 8.725 dòlars en criptoactius. La policia ha intervingut 28.730 euros en efectiu i 8.725 dòlars en criptoactius durant els registres.
El rastre dels fons: transferències, "mules" i conversió a criptoactius
Els agents han pogut seguir el recorregut dels diners i situen el volum de transferències en uns 280.000 euros en menys d'un any. El rastre dels diners apunta a transferències de 280.000 euros en menys d'un any. Segons la investigació, una part molt significativa dels fons —prop del 80%— acabava en un compte bancari de Guissona (Lleida), a nom d'una dona que també hauria estat víctima d'una altra estafa sentimental i que, posteriorment, hauria estat utilitzada com a "mula" bancària.
A partir d'aquí, els diners s'haurien derivat a plataformes de criptomonedes i també cap a una empresa d'informàtica de la mateixa localitat. Els fons s'haurien derivat a plataformes de criptomonedes i a una empresa d'informàtica de Guissona.
La Policia Nacional ha bloquejat de manera preventiva deu immobles valorats en aproximadament 600.000 euros i tres vehicles, com a part de les mesures per assegurar possibles responsabilitats econòmiques. Bloquegen deu immobles valorats en 600.000 euros i tres vehicles per assegurar responsabilitats econòmiques.
Les darreres detencions s'han fet a l'Hospitalet de Llobregat, Medina del Campo i Camas, a Sevilla. Les darreres detencions s'han fet a l'Hospitalet de Llobregat, Medina del Campo i Camas. En aquest últim municipi, s'hi ha detingut un presumpte intermediari vinculat a la conversió dels fons a criptoactius. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions.
