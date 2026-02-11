Operació policial
Els Mossos arresten dos joves de 19 anys per la retenció il·legal de dos nois a Barcelona després d’una nit de festa
Després de l’assalt, els agressors van obligar la víctima a treure 300 euros del caixer i, al no poder, la van retenir per aconseguir més diners, i van utilitzar després la targeta per comprar
Marta Català
Dos joves barcelonins, veïns de la zona alta de la ciutat, de 22 i 26 anys, van viure unes hores de terror quan buscaven on menjar un croissant de matinada després d’una nit de festa per la zona de copes de Galvany. Ja s’han produït les primeres detencions, segons han confirmat fonts policials a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ.
Els fets van tenir lloc a l’altura del carrer Muntaner amb travessera de Gràcia. Un grup de persones els van abordar, els van colpejar i els van amenaçar. Al de menor edat se’l van emportar retingut en un cotxe a la zona de Can Dragó, al barri de Porta, per treure-li més diners amb la seva targeta, segons va denunciar als Mossos. La víctima va ser obligada a trucar al seu pare per demanar-li diners: "Li va demanar que ingressés 350 euros més, li va dir que necessitava que ho fes en aquell moment i no podia explicar-li per què", segons expliquen fonts pròximes a la investigació.
L’assalt es va produir el 7 de desembre i ara, just dos mesos després, la investigació de la Unitat d’Investigació (UI) de Sarrià dels Mossos d’Esquadra ha donat els seus fruits. Han detingut els presumptes autors, dos veïns de Nou Barris de tan sols 19 anys, a qui s’imputen els delictes de detenció il·legal, coaccions, lesions, amenaces, robatori amb violència i estafa bancària. El jutge els ha posat en llibertat amb una ordre d’allunyament cap als nois.
El cap de la UI dels Mossos, Guillem Tejero, s’afanya a mitigar una possible alarma social: "En tres anys que porto aquí, mai m’he trobat amb un cas d’aquestes característiques", per la qual cosa consideren que és un cas puntual.
El primer escenari se situa a la zona de copes de Galvany cap a les sis de la matinada. Un grup de persones van agredir el jove de 26 anys i el van deixar al mig del carrer sense la seva jaqueta. Aquest denunciant no recorda els seus agressors i, per tant, no ha pogut identificar cap d’ells. Però els assaltants la van prendre també amb el seu amic, a qui van abordar, li van donar una plantofada i li van robar la jaqueta, el mòbil, una cadena, els AirPods –clau en la investigació–, la seva cartera, les claus i el DNI, i el van obligar, a més, a treure 300 euros del caixer. Com que la víctima tenia un límit de crèdit, no va poder treure més efectiu. Per això, presumeixen els investigadors, el jove va ser retingut i traslladat per força en un cotxe VTC sota l’amenaça que, si es resistia, anirien a casa seva perquè tenien les seves claus. La travessia a Can Dragó des del carrer Muntaner devia ser llarga tot i que, a aquelles hores del matí d’un dia festiu, no hi hagués trànsit.
Els detinguts
Segons fonts policials, els agressors el van obligar, sota coaccions, a treure més diners del caixer i, per a això, el jove va haver de trucar al seu pare. La víctima li va pregar al seu progenitor que l’ajudés, que no podia explicar-li el motiu i que després li ho explicaria tot. Els agressors van aconseguir treure fins a 350 euros més i es van quedar la targeta, que van utilitzar dies després per fer petites compres en diferents comerços, un altre element clau per avançar en la investigació.
Després d’aconseguir els diners, els assaltants van deixar lliure la víctima, indocumentada i sense telèfon: "Li van donar una targeta de metro nominal perquè pogués tornar a casa", expliquen fonts pròximes a la investigació.
El jove se’n va anar molt espantat i va aconseguir parar un taxi que el va portar a casa seva. Els dos joves van presentar les denúncies corresponents i es va posar en marxa una minuciosa investigació que ha culminat amb el doble arrest dels dos veïns de Nou Barris.
La investigació
Les càmeres de seguretat de la zona, de les entitats bancàries al costat de la ubicació on van passar els fets i altres rastres que van deixar els detinguts van ajudar la Unitat d’Investigació de Sarrià a arrestar-los divendres passat. Els dos detinguts van passar a disposició judicial el 7 de febrer al Jutjat d’Instrucció número 2 de Barcelona. A cap d’ells els constaven antecedents, malgrat que la targeta nominal que van donar a la víctima era robada.
Diu l’entorn de les dues víctimes que els nois continuen espantats, atemorits i volen girar full i mantenir-se en l’anonimat. Per Tejero, aquest cas no implica "una tendència a l’alça", sinó que és un cas excepcional. L’investigador explica a aquest diari que de robatoris entre persones joves "sempre n’hi ha hagut", però en cap cas amb detencions il·legals.
Aquesta història recorda els coneguts com a segrestos exprés –segrestos que duren poc temps–, però s’ha de recordar que en aquest succés no es demana cap rescat i no pot considerar-se com a tal. Aquí hi hauria la diferència amb la detenció il·legal que els Mossos imputen als agressors. Els dos detinguts no són els únics que van estar el dia dels fets abordant les víctimes, però els Mossos no han acreditat fins al moment la participació de ningú més.
