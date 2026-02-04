Frau
Una nova ciberestafa afecta usuaris de Booking: es fan passar per allotjaments i demanen diners per a la reserva
Els delinqüents envien missatges per aconseguir diners i robar dades bancàries dels clients
Germán González
Una de les estafes més cruels és intentar aprofitar-se de la il·lusió que et fa anar de viatge. L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta d’un nou frau després de detectar que diversos usuaris de Booking estan rebent missatges falsos en els quals els estafadors es fan passar per l’establiment hoteler contractat amb la intenció d’estafar-los.
En concret, el frau s’inicia a través de missatges que els usuaris de Booking reben a la mateixa plataforma oficial o, en alguns casos, a través de WhatsApp. Els criminals alerten que hi ha un problema en el pagament o una verificació de seguretat urgent per aconseguir que el client realitzi el pagament de la reserva. A més dels diners els ciberestafadors també roben les dades de la targeta de crèdit.
Segons l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya els missatges poden contenir referències a la reserva real, com el nom de l’hotel, les dates o l’identificador de la reserva, cosa que fa que semblin completament legítims. A més, l’enllaç dirigeix a l’usuari a una pàgina web fraudulenta que imita la de Booking i per això sol existir confusió.
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya remarca que els ciberestafadors han aconseguit les dades personals dels clients pel robatori de les credencials amb què els allotjaments gestionen les reserves a la plataforma de Booking. Amb l’usuari i la contrasenya de l’establiment, els ciberdelinqüents accedeixen al compte i a la informació de la reserva. Per donar més credibilitat, sovint utilitzen el mateix xat de la plataforma per contactar amb l’usuari.
A més, indiquen que per pressionar la víctima a actuar ràpidament, aquests missatges acostumen a tenir un to urgent, ja que l’amenaça habitual és la pèrdua de la reserva o l’aplicació d’un càrrec temporal.
Per això, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya insta a desconfiar dels missatges que et sol·licitin dades personals o bancàries amb caràcter urgent, sota amenaça de cancel·lació o com una acció rutinària. També recomanen no fer clic en adreces web sospitoses que t’arribin per missatge, correu o altres canals de missatgeria.
A més, es demana desconfiar dels missatges que t’arribin dins de la mateixa plataforma de Booking o altres webs de reserva d’allotjaments així com revisar sempre la direcció del navegador abans d’autoritzar qualsevol pagament. En cas de dubte, l’Agència insta a contactar sempre directament amb l’allotjament a través dels seus canals oficials per verificar o resoldre qualsevol problema.
